Afyon'da Patlıcan Fiyatları 100 TL'ye Çıktı - Son Dakika
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Ekonomi

Afyon'da Patlıcan Fiyatları 100 TL'ye Çıktı

Afyon\'da Patlıcan Fiyatları 100 TL\'ye Çıktı

Afyonkarahisar'da patlıcan fiyatları hava koşulları nedeniyle 70-100 TL arasında yükseldi.

09.03.2025 18:31
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Afyonkarahisar'da semt pazarlarında tezgahların en yüksek fiyatlı ürünü 70 ile 100 lira arasında değişen patlıcan olurken, esnaflar fiyat artışındaki en büyük etkenin olumsuz hava şartları olduğunu, havaların ısınması ile patlıcanın fiyatının düşeceğini belirttiler.

Şuhut ilçesinde kurulan meyve sebze pazarında en yüksek fiyatlı ürünlerin başında patlıcan geldi. Kilogram fiyatı 70 ile 100 TL arasında değişen patlıcan, fiyatı ile hayrete düşürdü. Patlıcan fiyatının yüksek olmasının en büyük nedeninin olumsuz hava şartları olduğu ve fiyatın sadece Afyonkarahisar'da değil, yurt genelinde yüksek olduğu belirtildi.

Pazara alışverişe gelen Fatih Daldal, fiyatı en yüksek ürünün patlıcan olduğunu kaydederek, "Patlıcanın kilosu 100 TL, salatalık 80 TL. Bu ikisi bayağı bir yüksek. Ramazan dolayısıyla et, salatalık ve patlıcan fiyatları biraz arttı. Tüketicinin alım gücünün üzerinde yükseltilmiş durumda. Bir haftada yüzde 50 oranında artma var" dedi.

Pazar esnafı Gürkan Emre ise, "Patlıcan şu anda bizim tezgahta 70 lira. Adana'da ve Antalya'da don olduğu için fiyatlar yüksek, 70-100 lira arasında tezgahta" dedi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Afyon'da Patlıcan Fiyatları 100 TL'ye Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyon'da Patlıcan Fiyatları 100 TL'ye Çıktı - Son Dakika
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