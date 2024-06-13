Afyonkarahisar'da 2024 Mayıs Ayında 715 Konut Satıldı

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 Mayıs ayında Afyonkarahisar'da 715 konut satıldı.

TÜİK 2024 Mayıs Konut Satış İstatistikleri'ni yayınladı. Buna göre, Afyonkarahisar'da 715 konut satılırken, bunların 152'si ilk el, 643'ü ise ikinci el olarak gerçekleşti. Satılan konutlardan 42'si ipotekli olarak satılırken, 753'ü ise diğer şekillerde satıldı. - AFYONKARAHİSAR