Afyonkarahisar'da yeşil fasulye kalite ve fiyatıyla altın açığını yaşıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Afyonkarahisar'da yeşil fasulye kalite ve fiyatıyla altın açığını yaşıyor

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yeşil fasulye üreticileri, bu yıl kaliteli ürün ve yüksek fiyatlarla büyük bir başarı elde etti. Fasulye piyasasının altın çağını yaşadığı belirtilirken, üreticiler ve satıcılar memnuniyetlerini dile getirdi. Şuhut Fasulye Pazarı'nda fasulye fiyatları 70-90 TL arasında seyrediyor ve üreticiler bu durumdan oldukça mutlu. Rekolte ve fiyat açısından başarılı bir sezon geçiren üreticiler, bu şekilde devam etmesi halinde daha da memnun olacaklarını ifade etti.

08.07.2024 00:31
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Afyonkarahisar'da yeşil fasulye kalite ve fiyatıyla altın açığını yaşıyor

AFYONKARAHİSAR - Türkiye'nin önemli yeşil fasulye üretim merkezlerinden birisi olan Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde fasulye piyasası bu yıl kalitesi ve fiyatı ile üreticisinin yüzünü güldürürken, üretici ve satıcılar bu sene adeta 'altın çağı' yaşadıklarını belirttiler.

Şuhut ilçesinde fasulye üreticileri, fiyatların gayet iyi olduğunu belirterek, mutlu olduklarını dile getirdiler. Şuhut Fasulye Pazarında fasulye fiyatının 70-90 TL arasında olması üreticinin yüzünü güldürüyor. Fasulye piyasasının bu yıl altın çağını yaşadığını belirten üreticiler, fiyatların önce ağlattığını sonra güldürdüğünü belirtti. Fiyatlardan yüzü gülen üreticiler, piyasanın bu şekilde devam etmesi ile daha çok mutlu olacaklarını dile getirdiler.

"Fiyatlarımız çok çok iyi"

Fasulye üreticisi Recep Yetgin, fasulyenin rekolte ve fiyat açısından çok iyi olduğunu kaydederek, "

"Şu anda fasulyenin fiyatı 65 ile 70 lira arasında seyrediyor. Fiyatlarımız çok çok iyi buradan gönderiyoruz İstanbul'a, Ankara'ya İzmir'e fasulyelerimizi gönderiyoruz" dedi.

Halci esnafı Ahmet Müslihan ise "Ben İstanbul'dan geliyorum burası Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi burada her sene fasulye alımı yapıyoruz. Bu sene fasulye altın çağını yaşıyor. Bu sene fasulyeyi 70 liradan alıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Şuhut, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Afyonkarahisar'da yeşil fasulye kalite ve fiyatıyla altın açığını yaşıyor - Son Dakika

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