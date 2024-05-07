Afyonkarahisar'dan dünyaya salkım domates ihracatı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Afyonkarahisar'dan dünyaya salkım domates ihracatı

Afyonkarahisar\'dan dünyaya salkım domates ihracatı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jeotermal suyla ısıtılan modern seralarda yetiştirilen salkım domatesler, Polonya, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Rusya, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihraç ediliyor. Sandıklı'da hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceye kadar düşse de 48 jeotermal serada yaz-kış domates üretimi yapılıyor. Gürses Tarım Firması Genel Müdürü Veli Karaca, tesisin toplamda 2 milyon kilogram domates ürettiğini ve ürünlerin organik olması nedeniyle olumlu dönüşler aldıklarını belirtti. Ziraat mühendisi Uğur Bülbül ise seracılığın 9 yıldır geliştiğini ve domates yetiştiriciliğinde özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

07.05.2024 11:16  Güncelleme: 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jeotermal suyla ısıtılan modern serada yetiştirilen salkım domates, Polonya, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Rusya, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılıyor.

Sandıklı'da hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceye kadar düşse de ilçedeki 48 jeotermal modern serada yaz, kış salkım domates yetiştiriliyor. Seralar, 50-55 derece jeotermal suyla ısıtılıyor.

Gürses Tarım Firması Genel Müdürü Veli Karaca, AA muhabirine, ilçede topraksız tarım yöntemiyle domates üretimi yaptıklarını söyledi.

2 yıldır salkım domates yetiştirdiklerini dile getiren Karaca, "Bu domatesleri dünyanın birçok ülkesine ihraç ediyoruz. Tesisimiz, Afyonkarahisar bölgesinde sadece jeotermal su kullanarak topraksız tarım sistemiyle son model yapılan üretim tesisidir." dedi.

Tesisin büyüklüğünün 50 bin metrekare olduğunu söyleyen Karaca, şöyle konuştu:

"Bir metrekarede yaklaşık 55 kilo domates üretiyoruz. Yıl sonunda toplamda 2 milyon kilogram domates üretimi var, iyi tarım yapıyoruz. Şu an tesiste 55 personel çalışıyor. Genelde kadın işçi var. Hasat edilen domatesler dünyanın birçok ülkesine gönderiliyor. Polonya, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Rusya, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Balkan ülkeleri gibi birçok ülkeye ihraç ediliyor. Ürünlerden çok güzel, olumlu dönüşler alıyoruz. Bunun ana sebebi, iyi tarıma dayalı olması, ürünlerin organik olması. Sandıklı domatesi adı altında bir marka oluşturulup dünyanın dört bir tarafına domatesi sevdiriyoruz."

"Domatese, bebeğe bakar gibi bakmak gerekiyor"

Ziraat mühendisi Uğur Bülbül de jeotermal serada 11 ay üretim yapıldığını ifade etti.

İlçede seracılığın 9 yıldır geliştiğini belirten Bülbül, "Serada çalışan personel, işini profesyonel yapıyor. Domatese, bebeğe bakar gibi bakmak gerekiyor. Özen göstermemiz gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Romanya, Polonya, Ukrayna, Almanya, İhracat, Dünya, Rusya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Afyonkarahisar'dan dünyaya salkım domates ihracatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:09 Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz
09:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız 85 milyonun kalıcı refah artışını sağlamaktır, bundan geriye dönüş yok Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız 85 milyonun kalıcı refah artışını sağlamaktır, bundan geriye dönüş yok
09:34 Milli Eğitim Bakanı Tekin: 20 bin öğretmen ataması yapılacak Milli Eğitim Bakanı Tekin: 20 bin öğretmen ataması yapılacak
09:29 Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
08:09 İsrail ordusu, Gazze’deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı İsrail ordusu, Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı
11:15 Konu: ByLock Ahmet Çakar, adliyenin önünden fotoğraf paylaşıp, Büyükekşi’yi yine aynı yerden vurdu Konu: ByLock! Ahmet Çakar, adliyenin önünden fotoğraf paylaşıp, Büyükekşi'yi yine aynı yerden vurdu
10:56 Promter’ı bozulan Bahçeli’nin zor anları Öylece kalakaldı Promter'ı bozulan Bahçeli'nin zor anları! Öylece kalakaldı
10:32 Öğretmen atamalarında mülakat olacak mı Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu Öğretmen atamalarında mülakat olacak mı? Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu
10:23 Jorge Jesus, Al-Hilal’in galibiyet golünü atan Malcom’u sırtında taşıdı Jorge Jesus, Al-Hilal'in galibiyet golünü atan Malcom'u sırtında taşıdı
10:20 Üniversiteli kıza sevgilisinden ağır işkence Kalçasına jiletle küfür yazmış Üniversiteli kıza sevgilisinden ağır işkence! Kalçasına jiletle küfür yazmış
10:14 Altın fiyatları yeni güne yatay seyirle başladı İşte piyasalardaki son durum Altın fiyatları yeni güne yatay seyirle başladı! İşte piyasalardaki son durum
10:11 Gelinin duvağını topladığı sırada maganda kurşunuyla ağır yaralandı Gelinin duvağını topladığı sırada maganda kurşunuyla ağır yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 11:28:34. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'dan dünyaya salkım domates ihracatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement