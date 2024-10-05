Ağaköy Kooperatifi Doğayı Koruyor ve Tasarruf Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ağaköy Kooperatifi Doğayı Koruyor ve Tasarruf Ediyor

Ağaköy Kooperatifi Doğayı Koruyor ve Tasarruf Ediyor

Bursa'daki Ağaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, kendi ürettiği plastik meyve kasaları ile yıllık 3 milyon lira tasarruf sağlıyor. Kooperatif, ayrıca çöpe giden 300 bin liralık hurdayı geri kazandırarak çevre dostu bir projeye imza attı.

05.10.2024 08:57  Güncelleme: 09:01
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Bursa'daki Ağaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, kurduğu tesisle her yıl çöpe giden ve doğayı kirleten milyonlarca liralık hurdayı geri kazanıyor. Daha önce dışarıdan satın aldığı meyve kasalarını da kendi üretmeye başlayan kooperatif, yıllık 3 milyon lira tasarruf etmeyi başardı.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde 1958 yılında kurulan Ağaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatif'i kendi ürettiği plastik meyve kasası ile yıllık 3 milyon lira tasarruf etmeyi başardı. Avrupa Birliği (AB) hibesiyle aldıkları makine sayesinde her 15 saniyede 2 adet meyve kasası üreten kooperatif, her yıl çöpe giden ve doğayı kirleten 300 bin liralık hurdayı da geri kazandırdı. Bölgede bulunan çiftçi ve tüccarların meyve kasasını karşılayan kooperatif günde yaklaşık 9 bin kasa üretimiyle çiftçiye destek olup 3 milyon lira tasarruf etti.

Proje ile kooperatifin girdi gelirlerinden yıllık 3 milyon lira tasarruf ettiklerini belirten Ağaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatif'i Başkanı Hakan Şener, "Daha önce her yıl çöpe giden ve doğayı kirleten 300 bin liralık hurdayı geri kazandırılması, mevcut kapasitenin genişletilmesi, verimlilik artışı ve pazar genişlemesi gibi temel hedeflerimize ulaşmış olmaktan dolayı mutluyuz. Proje çerçevesinde Bursa'da istihdam edilen çalışanlarımız oldu. Aslında hem Bursa'mızda hem de proje tabanlı iş fikirlerinde bir kooperatif olarak örnek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ağaköy mevcut armut üretim potansiyeli ve kapasitesi ile ünü sınırlarını çoktan aşmış bir köy. Dolasıyla bu proje aslında bize ekonomik ve sosyal anlamda birçok kazanım da sağlamış oldu. Bizim gibi çalışan birçok kurum ve kişilere böyle iş fikirleri varsa neler yapabileceğinin en iyi örneğiyiz" diye konuştu.

Armudun en iyi şekilde pazarlanması gerektiğini ifade eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ise, "Yaklaşık 10 yıl önce başladığımız bu projelerde hem BEBKA hem Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu hem de diğer kurumlara bir köprü olduk. Her köy ve kooperatif başkanı bu projelere ne kadar inanır ve takip ederse böyle güzel sonuçlandığını görüyoruz. İnşallah diğer köylerimize örnek olur. Çünkü biz dünyanın en lezzetli armudunu yetiştiriyoruz. En iyisini yetiştirmeniz bir şeyi değiştirmiyor, bunları en iyi şekilde pazarlamamız gerekiyor. Biz bugün burada kurduğumuz tesiste daha uygun maliyetle üretebileceğimiz kasalar ile soframıza gelecek olan ürünlerin daha uyguna gelmesine vesile olacağız. Bugün burada çocukların emanetini kullanıyoruz. Emanet olarak kullandığımız toprakları bizden sonraki nesle bırakmak zorundayız" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Plastik, bursa, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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