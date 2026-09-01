Ağır Çantalar Çocuklarda Ağrı Yapabilir - Son Dakika
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Ağır Çantalar Çocuklarda Ağrı Yapabilir

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Uzmanlar, ağır okul çantalarının çocuklarda sırt ve boyun ağrısına yol açabileceğini uyarıyor.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Necdet Demir, çocukların her gün taşıdığı ağır ve yanlış kullanılan okul çantalarının sırt, boyun ve omuz ağrılarına neden olabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Demir, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi aileleri ağır okul çantaları konusunda uyardı.

Özellikle büyüme çağında çantanın ağırlığı kadar doğru taşınmasının da önemli olduğunu aktaran Demir, ağır okul çantalarının uzun süre taşındığında kas-iskelet sistemi üzerinde gereksiz yük oluşturabileceğine dikkati çekti.

Demir, çocuğun çantayı taşırken öne doğru eğilmesi, omuzlarını yukarı kaldırması veya yürüyüşünün değişmesinin çantanın ağır olduğuna işaret edebileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ağır çantayı dengelemeye çalışan çocuk, vücut pozisyonunu değiştirebilir. Çantanın ağırlığını dengeleyebilmek için öne doğru eğilebilir. Tek omuzda taşınan çantalarda ise yük, vücudun bir tarafına daha fazla biner. Bu durum, gün içerisinde sırt, bel, boyun ve omuz bölgesinde ağrı ve kas yorgunluğuna neden olabilir. Çocuk çantasını taşımakta zorlanıyorsa, sık sık omuz veya sırt ağrısından yakınıyorsa çantanın ağırlığı mutlaka gözden geçirilmelidir. Okul çantasının çocuğun yaşına ve vücut yapısına uygun büyüklükte olması gerekiyor. Büyük çantalar, gereğinden fazla eşya taşınmasına neden olabilir."

"Çocuğun yaşına ve vücut yapısına uygun çanta seçin"

Çantanın iki omuz askısıyla kullanılmasının yükün daha dengeli dağılmasına yardımcı olduğunu vurgulayan Demir, ağır malzemelerin sırt bölgesine yakın ve dengeli şekilde yerleştirilmesinin önemine değindi.

Demir, her gün kullanılmayacak kitap ve malzemelerin çantadan çıkarılması gerektiğini aktararak, "Çantanın askıları geniş ve mümkünse destekli olmalı. Her iki askı da kullanılmalı ve çanta sırta yakın duracak şekilde ayarlanmalıdır. Çantanın çok aşağıda, bel seviyesinin altında sallanarak taşınması yükün kontrolünü zorlaştırabilir." ifadelerini kullandı.

Çantanın yerden kaldırılma şeklinin de önemli olduğunu vurgulayan Demir, ağır bir çantanın ani hareketle tek elle kaldırılması yerine, dizler bükülerek ve yük vücuda yakın tutularak kaldırılması gerektiğini belirtti.

Demir, çanta çıkarıldıktan sonra devam eden sırt, bel, boyun veya omuz ağrılarının göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çocuğun ağrısı sürekli hale geliyorsa, günlük aktivitelerini etkiliyorsa, uyuşma veya karıncalanma gibi yakınmalar eşlik ediyorsa yalnızca çantaya bağlanmadan değerlendirilmesi gerekir. Büyüme çağındaki çocuklarda kas-iskelet sistemiyle ilgili yakınmaların erken dönemde değerlendirilmesi önemlidir. Çocuğun yaşına ve vücut yapısına uygun çanta seçin. Gereksiz kitap ve malzemeleri her gün çantadan çıkarın. Çantayı mutlaka iki omuz askısıyla taşıtın. Askıları çanta sırta yakın duracak şekilde ayarlayın. Ağır eşyaları sırt bölgesine yakın yerleştirin. Sırt, boyun ve omuz ağrısı devam ediyorsa uzman değerlendirmesini ihmal etmeyin."

Kaynak: AA

Ekonomi, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ağır Çantalar Çocuklarda Ağrı Yapabilir - Son Dakika

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