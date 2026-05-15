Ağrı\'da Bilim ve Spor Ödülleri Töreni

İbrahim Çeçen Vakfının desteğiyle düzenlenen "AİÇÜ Bilimsel Teşvik ve Spor Ödülleri Töreni" Ağrı'da gerçekleştirildi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İbrahim Çeçen Vakfının eğitime, bilime ve spora verdiği destek sürüyor. Bu kapsamda, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde (AİÇÜ) 15.'si düzenlenen ödül törenine, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

AİÇÜ Bilimsel Teşvik ve Spor Ödülleri Töreni kapsamında başarılı sporcular ve bilimsel çalışmalarıyla fark yaratan akademisyenlere ödülleri takdim edildi.

Bu yıl, 15'i sosyal bilimler ve 15'i fen bilimleri olmak üzere toplam 30 akademisyen ödüllendirildi.

Yolculuğuna 2011'de 16 kişiyle başlayan etkinlikte, toplam ödül sayısı 1040'a ulaşırken, bu yıl yapılan güncellemeyle ödül kriterlerinde çalışmaların sadece sayısı değil, niteliği, evrensel değeri ve uluslararası prestiji önceliklendirildi.

Spor Ödülleri'nde ulusal ve uluslararası arenada başarı gösteren 70 sporcu ve antrenör de ödül almaya hak kazandı.

Program, 2012'den bu yana aralıksız devam ederken, verilen ödül sayısı 1000 barajını aştı.

Eğitim ve sporun bir arada yürütülmesine önem veren vakıf, etkinlikte AİÇÜ'de eğitim gören ve Türkiye'yi temsil eden tüm milli sporcuları eğitim hayatları boyunca "İbrahim Çeçen Vakfı Özel Bursu"yla desteklemeye devam edeceğini duyurdu.

"Geleceğe yapılan yatırımları da kutluyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, sadece ödülleri değil, geleceğe yapılan yatırımları da kutladıklarını belirtti.

Gülçin, "Akademik başarının teşviki ve gençlerimizin sporla motive edilmesi, güçlü bir geleceğin inşasında en kritik rolü oynamaktadır." ifadesini kullandı.

İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen de 22 yıl önce "Eğitime Gönülden Bağlıyız" diyerek çıktıkları yolda, bilimi toplumsal dönüşümün anahtarı, sporu da azmin, disiplinin ve karakter gelişiminin simgesi olarak gördüklerini anlattı.

Bölgenin kalkınması için bilimsel ilerlemenin temel güç olduğu bilinciyle bu yolda üretilen kıymetli bilgiyi takdir etmeyi en büyük sorumluluklarından biri olarak kabul ettiklerine dikkati çeken Çeçen, şunları kaydetti:

"Bilimsel alandaki yaklaşımımızı, spor sahalarındaki gurur tablolarımızla taçlandırıyoruz. Ağrı'nın barındırdığı büyük potansiyele inanan bir vakıf olarak, bu topraklardan çıkan gençlerimizin dünya şampiyonalarından olimpiyatlara uzanan yolculuklarında yanlarında olmak, bizim için en büyük motivasyon kaynağıdır. Bilimle aydınlanan, sporla güçlenen bir gençliğin, daha adil ve güçlü bir toplumun temeli olduğuna İbrahim Çeçen Vakfı olarak tüm kalbimizle inanıyoruz."