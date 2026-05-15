Ağrı'da Çiftçilere Fidan Desteği
Ağrı'da Çiftçilere Fidan Desteği

15.05.2026 14:17
Ağrı'da 2,500 çiftçiye 50,000 fidan hibe edilerek meyve yetiştiriciliği destekleniyor.

Ağrı'da meyve yetiştiriciliğinin yaygınlaşması amacıyla çiftçilere yüzde 75 hibe desteğiyle 50 bin armut, kiraz ve elma fidanı verildi.

Valilik koordinesinde, İl Özel İdaresince yüzde 75 hibeyle "Meyve Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" hayata geçirildi.

Bu kapsamda kentte meyve üretiminin artırılması amacıyla il genelinde 2 bin 500 çiftçiye 50 bin armut, kiraz ve elma fidanı dağıtıldı.

Vali Önder Bozkurt, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci ile İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, Ozanlar köyündeki meyve fidanı dağıtım programına katıldı, özel gereksinimli öğrenciler ve çiftçilerle fidanları toprakla buluşturdu.

Vali Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, üreticilerin 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nü kutlayarak, bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

Çiftçilere verilen 50 bin fidanla kentte meyvecilik üretiminin yaygınlaşmasını amaçladıklarını belirten Bozkurt, şöyle konuştu:

"Amacımız Ağrı Zirai Kalkınma Faaliyet Planı çerçevesinde belirlemiş olduğumuz hedefler kapsamında meyve ve sebze üretimini artırmak, tarımsal üretimi ve kırsal kalkınmayı güçlendirmektir???????. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği üzere 'güçlü Türkiye, güçlü tarımdan geçer.' Hükümetimiz tarıma çok önem vermektedir, tarım sektörünü stratejik bir alan olarak belirlemiştir."

Bozkurt, kentin tarım ve hayvancılık potansiyelini öne çıkaran birçok projeyi hayata geçirmeye devam edeceklerini anlattı.

Kaynak: AA

