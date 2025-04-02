Ağrı Geven Balı'na Coğrafi İşaret Onayı - Son Dakika
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Ekonomi

Ağrı Geven Balı'na Coğrafi İşaret Onayı

Ağrı Geven Balı\'na Coğrafi İşaret Onayı

Ağrı Geven Balı için Avrupa Birliği Coğrafi İşaret başvuru süreci başlatıldı, üreticilere destek olacak.

02.04.2025 16:42
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Ağrı'nın eşsiz doğasında, yüksek rakımlı yaylalarından süzülen ve geven bitkisinin kokusunu taşıyan Ağrı Geven Balı, uluslararası arenada hak ettiği değeri bulmak için yeni bir eşiğe geliyor. 2022 yılında Serhat Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle Ağrı İli Arı Yetiştiricileri Birliği adına coğrafi işaret tescili alınan bu özel bal için Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescili başvuru süreci başlatıldı.

Başvurunun yürütülmesi kapsamında Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Nurullah Karaca, Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ve Ağrı İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkan Vekili Taha Karakoç'un katılımıyla bir protokol imzalandı. Bu protokol, sadece bir evrak niteliğinde değil; Ağrı'nın tarımsal mirasına sahip çıkma ve bal üreticilerinin emeğini küresel düzeyde taçlandırma amacı taşıyan bir iş birliği adımı oldu.

Serhat Bölgesi'nde Bir İlk

Ağrı Geven Balı'nın Avrupa Birliği'ne coğrafi işaret başvurusu, Serhat Bölgesi için bir ilki temsil ediyor. Bu adımla, Ağrı Geven Balı'nın yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa pazarında da değer kazanması ve üreticilerine ekonomik güç kazandırması hedefleniyor. Avrupa Birliği tescili, Ağrı Geven Balı'nın saflığını, kalitesini ve kaynağını resmi olarak güvence altına alarak dünya çapında tanınırlığını artıracak.

Rakipsiz Bir Doğallık: Ağrı Geven Balı'nın Farkı

Ağrı'nın zengin bitki örtüsü ve temiz doğası, bölgedeki arıcılığa büyük bir avantaj sağlıyor. Geven bitkisinin baskın olduğu bu coğrafya, bala özgün bir tat, aroma ve mineral dengesi kazandırıyor. Üstelik bölgede tarımsal ilaçlamanın yok denecek kadar az olması, Ağrı Geven Balı'nın doğallığını en üst seviyeye çıkarıyor. Avrupa'nın en büyük pazarlarında bu benzersiz özellikleriyle yer alacak olan Ağrı Geven Balı, coğrafi işaretle birlikte güvenilir ve prestijli bir marka haline gelecek.

Üretici Kazanacak, Bölge Kalkınacak

Coğrafi işaret tescili yalnızca bir belge değil, aynı zamanda üreticilerin emeğinin değer görmesini sağlayan bir koruma kalkanı. Bu sürecin başarıyla tamamlanması durumunda, Ağrı'daki arıcılık faaliyetleri büyük bir ivme kazanacak. Küresel pazarda hak ettiği konuma ulaşan Ağrı Geven Balı, bölge ekonomisine de ciddi bir katkı sunacak.

Bu girişim, Ağrı'nın sadece coğrafi bir bölge olarak değil, doğal ürünleriyle küresel çapta marka değeri taşıyan bir şehir olarak anılmasını sağlayacak. Bu adım, Ağrı'nın doğal zenginliklerinin ve geleneksel üretim kültürünün uluslararası alanda tescillenmesi adına önemli bir dönüm noktası olacak. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ağrı Geven Balı'na Coğrafi İşaret Onayı - Son Dakika

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