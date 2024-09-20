Ağustos 2024'te Şirket Kuruluşları D düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Ağustos 2024'te Şirket Kuruluşları D düştü

TOBB'a göre Ağustos 2024'te kurulan şirket sayısı %11,7 azaldı, kapanan şirketler %5,7 arttı.

20.09.2024 11:32
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye'de ağustos ayında kurulan şirket sayısının bir önceki aya göre yüzde 4,5, kapanan şirket sayısının da yüzde 37,5 azaldığını açıkladı.

TOBB, ağustos ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2024'ün ilk 8 ayında, 2023'ün ilk 8 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 14,2, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 28,6, kurulan kooperatif sayısı yüzde 13,2 azaldı. Yine 2024'ün ilk 8 ayında, 2023'ün ilk 8 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 25,4, kapanan kooperatif sayısı yüzde 5,2 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 36,1 düştü.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 azalış oldu

TOBB'un raporuna göre Ağustos 2024'te, Ağustos 2023'e göre kurulan şirket sayısı yüzde 11,7, kurulan kooperatif sayısı yüzde 38,4, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 5,1 azaldı. Ayrıca Ağustos 2024'te kapanan şirket sayısında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 5,7 oranında artış oldu ve kapanan kooperatif sayısı yüzde 18,7, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 28,6 azaldı.

Ağustos 2024'de kurulan kooperatiflerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 21,4 azalış oldu

Raporda bir önceki aya göre kurulan ve kapanan şirket sayılarının oranlarına da yer verildi. Buna göre kurulan şirket sayısı yüzde 4,5, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,6, kurulan kooperatif sayısı yüzde 21,4 oranında azaldı. Aynı şekilde bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 37,5, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 28,7, kapanan kooperatif sayısında yüzde 39 azalış gerçekleşti.

Toplam 9 bin 482 şirket kuruldu

2024 yılı Ağustos ayında kurulan toplam 9 bin 482 şirket ve kooperatifin yüzde 85,9'u limited şirket, yüzde 11,9'u anonim şirket, yüzde 2,2'si ise kooperatif olarak kuruldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,9'u İstanbul, yüzde 11,1'i Ankara, yüzde 7,1'i İzmir'de kuruldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ağustos 2024'te Şirket Kuruluşları D düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağustos 2024'te Şirket Kuruluşları D düştü - Son Dakika
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