Ağustos 2026'da 21 borsada 39 bin 812 ton yeni sezon fındık satıldı - Son Dakika
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Ağustos 2026'da 21 borsada 39 bin 812 ton yeni sezon fındık satıldı

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Giresun Ticaret Borsası, Ağustos 2026'da 21 ticaret borsasında 39 bin 812 ton yeni sezon fındığın işlem gördüğünü bildirdi. En yüksek satış 9 bin 937 tonla Düzce/Bolu'da kaydedilirken, bu bölgeyi 7 bin 606 tonla Ordu ve 7 bin 283 tonla Sakarya takip etti.

Ticaret borsalarında, Ağustos 2026'da 39 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, söz konusu ayda borsalarda 39 bin 812 ton yeni sezon ürünü fındık satıldı.

En fazla işlem, 9 bin 937 tonla Düzce/ Bolu'da yapıldı. Bu kentleri 7 bin 606 tonla Ordu, 7 bin 283 tonla Sakarya takip etti.

Kaynak: AA
EkonomiSakaryaAğustosGiresunGüncelDüzceOrduBoluSon Dakika

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SON DAKİKA: Ağustos 2026'da 21 borsada 39 bin 812 ton yeni sezon fındık satıldı - Son Dakika
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