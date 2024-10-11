Ağustos'ta Cari İşlemler Fazlası 4,3 Milyar Dolar

Ekonomi

Ağustos ayında cari işlemler hesabı 4 milyar 324 milyon ABD doları fazla kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos ayı Ödemeler Dengesi Gelişmeleri'ne göre Ağustos ayında cari işlemler hesabı 4.324 milyon ABD doları fazla kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 9.014 milyon ABD doları fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 2.911 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 8.696 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 6.793 milyon ABD doları oldu.

Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 1.475 milyon ABD doları net çıkış ve 14 milyon ABD doları net giriş kaydetti.

Finans Hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkışlar 62 milyon ABD doları olarak kaydedildi.

Portföy yatırımları 881 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 627 milyon ABD doları net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1.412 milyon ABD doları net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; Genel Hükümet 2.250 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmişken, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1.114 milyon ABD doları ve 200 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 699 milyon ABD doları net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 786 milyon ABD doları net artış ve Türk lirası cinsinden 1.160 milyon ABD doları net azalış olmak üzere toplam 374 milyon ABD doları net azalış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 626 milyon ABD doları ve 133 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmişken, diğer sektörler ise 561 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 2.510 milyon ABD doları net azalış oldu. - İSTANBUL