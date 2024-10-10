Ağustos'ta İşsizlik Oranı %8,5 - Son Dakika
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Ekonomi

Ağustos'ta İşsizlik Oranı %8,5

Ağustos ayında işsizlik oranı %8,5'e düşerken, işsiz sayısı 3 milyon 55 bine geriledi.

10.10.2024 10:44
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustos ayında işsizlik oranı 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 oldu. İşsiz sayısı ağustos ayında bir önceki aya göre 89 bin kişi azalarak 3 milyon 55 bin kişiye geriledi. Atıl iş gücü oranı ağustos ayında bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 27,2 oldu.

TÜİK, ağustos ayı işgücü istatistiklerini yayımladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı ağustos ayında bir önceki aya göre 89 bin kişi azalarak 3 milyon 55 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7 iken kadınlarda yüzde 11,4 olarak tahmin edildi.

İstihdam oranı yüzde 49,7

İstihdam edilenlerin sayısı ağustos ayında bir önceki aya göre 78 bin kişi artarak 32 milyon 776 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 49,7 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 67,1 iken kadınlarda yüzde 32,6 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılma oranı yüzde 54,4

İş gücü ağustos ayında bir önceki aya göre 10 bin kişi azalarak 35 milyon 831 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 54,3 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1 iken kadınlarda yüzde 36,8 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 16,5

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 16,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13,8, kadınlarda ise yüzde 21,4 olarak tahmin edildi.

Haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,7 saat

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,1 saat artarak 42,7 saat olarak gerçekleşti.

Atıl işgücü oranı yüzde 27,2

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ağustos ayında bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 27,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,2 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 18,7 olarak tahmin edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Ekonomi Ağustos'ta İşsizlik Oranı %8,5 - Son Dakika

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