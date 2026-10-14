Ağustosta doğal gaz ithalatı yüzde 32,66 azaldı, İran 916 milyon metreküple öne çıktı - Son Dakika
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Ağustosta doğal gaz ithalatı yüzde 32,66 azaldı, İran 916 milyon metreküple öne çıktı

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Doğal gaz ithalatı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ağustos raporuna göre yıllık yüzde 32,66 azalarak 2 milyar 776 milyon metreküp oldu. En fazla boru gazı 916 milyon metreküple İran'dan alınırken toplam tüketim yüzde 21,96 azalışla 2 milyar 699 milyon metreküpe geriledi.

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,66 azalarak yaklaşık 2 milyar 776 milyon metreküp oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ağustos ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın 2 milyar 392 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 384 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

Toplam doğal gaz ithalatı, söz konusu dönemde yıllık bazda yüzde 32,66 azalışla yaklaşık 2 milyar 776 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde en fazla boru gazı ithalatı 916 milyon metreküp ile İran'dan yapıldı. Bunu 752 milyon metreküp ile Azerbaycan ve 723 milyon metreküp ile Rusya takip etti.

Bu dönemde LNG ithalatının tamamı Cezayir'den yapılırken, ülkeden 384 milyon metreküp doğal gaz ithal edildi.

Konutlarda gaz tüketimi 326 milyon metreküpe ulaştı

Ülkede toplam doğal gaz tüketimi, ağustosta yıllık bazda yüzde 21,96 azalarak yaklaşık 2 milyar 699 milyon metreküp olarak gerçekleşti.

Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi 1 milyar 116 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik üretimini de kapsayan dönüşüm/çevrim sektöründe doğal gaz tüketimi ise 886 milyon metreküp oldu.

Konutlarda doğal gaz tüketimi bu dönemde 326 milyon metreküpe ulaştı.

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı ağustos sonunda 5 milyar 760 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Doğal gaz stokunun 5 milyar 456 milyon metreküpü yeraltı depolama tesislerinde, 304 milyon metreküpü ise LNG terminallerinde depolandı.

Kaynak: AA
EkonomiAğustosEnerjiİranSon Dakika

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