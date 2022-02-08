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Ahlat'ta 'Tekstil Evi' projesi geçiyor - Son Dakika

Ahlat'ta 'Tekstil Evi' projesi geçiyor

08.02.2022 16:33
Ahlat'ta 'Tekstil Evi' projesi geçiyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bina yapımı finanse edilen 'Ahlat Tekstil Evi' projesi hayata geçiriliyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bina yapımı finanse edilen 'Ahlat Tekstil Evi' projesi hayata geçiriliyor.

Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, tekstil evini ziyaret ederek son çalışmaları yerinde inceledi. Tekstil firması yetkilileri ile görüşen Kaymakam Dağ, tekstil evinin mart ayı itibariyle tam kapasite çalışacağını belirtti. Proje kapsamında makine ekipmanlar ile birlikte 12 milyonluk yatırımı Ahlat'a kazandırdıklarını belirten Kaymakam Fikret Dağ, "Atıl bir binamızı değerlendirerek Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına sunduğumuz proje kapsamında tekstil evi projemizi hayata geçirdik. 'Çalışan ve Üreten Gençler' programı kapsamında DAKA tarafından finanse edilen 'Ahlat Tekstil Evi' yakında tam kapasite çalışmaya başlayacak. İnşallah istihdam hedefimiz 100 kişi. Projenin hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına (DAKA), Erkizan Mahallesi Cami, Minare Yaptırma ve Koruma Derneğine ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BİTLİS

Ahlat'ta 'Tekstil Evi' projesi geçiyor
Ahlat'ta 'Tekstil Evi' projesi geçiyor
Ahlat'ta 'Tekstil Evi' projesi geçiyor
Ahlat'ta 'Tekstil Evi' projesi geçiyor
Ahlat'ta 'Tekstil Evi' projesi geçiyor
Ahlat'ta 'Tekstil Evi' projesi geçiyor

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Doğu Anadolu, gençlik, Bitlis, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ahlat'ta 'Tekstil Evi' projesi geçiyor - Son Dakika Ekonomi


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