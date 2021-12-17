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Ahmet Davutoğlu: Yeter artık acilen seçim kararı alın! - Son Dakika

Ahmet Davutoğlu: Yeter artık acilen seçim kararı alın!

17.12.2021 14:26
Ahmet Davutoğlu: Yeter artık acilen seçim kararı alın!

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, döviz kurlarındaki önlenemeyen yükselişe asgari ücret üzerinden tepki gösterdi. Asgari ücrete gelen zammın dünden bugüne 425 lira eridiğini belirten Davutoğlu, erken seçim çağrısını yineledi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), yüksek enflasyon ve yüksek döviz kuruna rağmen dün politika faizini 100 baz puan indirdi. Merkez'in faiz indirimi kararının ardından atağa geçen dolar ve euro kuru bu sabah rekor seviyeleri gördü. Dolar 17, euro ise 19 seviyesini aştı. Döviz kurunun art arda rekor kırmasının ardından Merkez Bankasından piyasalara beşinci kez doğrudan müdahale geldi.

Ahmet Davutoğlu: Yeter artık acilen seçim kararı alın!

Dün açıklanan yeni asgari ücret ise döviz karşısında erimeye başladı. Bu duruma dikkat çeken Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla iktidar tepki gösterdi.

"KAŞIKLA VERDİNİZ, KEPÇEYLE ALIYORSUNUZ!"

"Kaşıkla verdiniz, kepçeyle alıyorsunuz!" diyen Davutoğlu erken seçim çağrısını yineleyerek şu ifadelere yer verdi:

Dün 4.250 TL ile 275 $ alınabiliyordu, bugün 250 $! Asgari ücretliye verdiğiniz zam sadece bir günde 425 TL eridi! Yeter artık! Kaçamazsınız, acilen seçim kararı alın!"

Ahmet Davutoğlu: Yeter artık acilen seçim kararı alın!

Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Faiz, TCMB, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ahmet Davutoğlu: Yeter artık acilen seçim kararı alın! - Son Dakika Ekonomi


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