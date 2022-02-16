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Ahmetli Belediyesi personelini sevindiren imza - Son Dakika

Ahmetli Belediyesi personelini sevindiren imza

16.02.2022 14:48
Ahmetli Belediyesi personelini sevindiren imza

Ahmetli Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Manisa Şubesi arasında yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesine ek protokol düzenlenerek, Ahbel A.Ş. bünyesinde çalışan en düşük personel maaşı 5 bin 60 liraya çıkarıldı.

Ahmetli Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Manisa Şubesi arasında yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesine ek protokol düzenlenerek, Ahbel A.Ş. bünyesinde çalışan en düşük personel maaşı 5 bin 60 liraya çıkarıldı.

Ahmetli Belediyesi kuruluşu olan Ahbel A.Ş'de çalışan personel için Ahmetli Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Manisa Şubesi arasında bulunan toplu sözleşmeye ek protokol düzenlenerek, 2022 yılı maaşları belirlendi. Buna göre en düşük personel maaşı 5 bin 60 TL oldu. Ek protokol, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan ile Hizmet-İş Sendikası Manisa Şubesi Başkanı Okan Polat tarafından imzalandı. İmzalanan ek protokolün her iki taraf için hayırlı olmasını temenni eden Belediye Başkanı Ahmet Alhan, "İlçemizde gerçekleştirdiğimiz her çalışmada mesai arkadaşlarımızın büyük emeği var. Bu nedenle imkanlarımızı mesai arkadaşlarımızın lehine çevirmek ve daha rahat bir yaşam düzeyi sağlamak adına gerçekleştirdiğimiz görüşmelerimizi sonlandırdık. Belediyemiz ve Hizmet İş Sendikası arasında imzaladığımız 'Toplu İş Sözleşmesi Ek Protokolü' gereği belediyemizde çalışan işçi kardeşlerimizin alacağı en düşük ücret 5 bin 60 lira oldu. Bu zam oranı da asgari ücretin üzerine yaklaşık yüzde 20 bir ek zaman demek oluyor. İşçi kardeşlerimizin alacak oldukları ek zamlar ile maaşlarını aileleriyle birlikte huzur içinde harcasınlar" dedi.

İmza sonrası konuşan Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Okan Polat, "İmzalamış olduğumuz ek protokol emekçi arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Yaptığımız görüşmeler neticesinde üyelerimizi enflasyona ezdirmedik. Bu süreçte verdikleri destekten dolayı Belediye Başkanımız Ahmet Alhan'a teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

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Hizmet İş Sendikası, Ahmet Alhan, Ahmetli, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ahmetli Belediyesi personelini sevindiren imza - Son Dakika Ekonomi


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