Aida Stella, Marmaris'e 2500 Yolcu Getirdi

19.04.2026 19:07
İtalya bayraklı Aida Stella kruvaziyeri, Marmaris'e 2500 yolcu getirdi, tarihi yerler ziyaret ediliyor.

İtalya bayraklı "Aida Stella" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Marmaris ilçesine 2 bin 500 yolcu getirdi.

Mısır Port Said Limanı ziyaretinin ardından rotasını Muğla'ya çeviren gemi, Marmaris Cruise Port'un büyük iskelesine akşam saatlerinde yanaştırıldı.

254 metre uzunluğundaki kruvaziyerde, çoğu Alman 2 bin 500 yolcu ve 1500 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve Yat Limanı ile turistik yerleri ziyaret etti.

Yolcuların bir kısmı yarın çevredeki tarihi ve doğal güzelliklere sahip yerlere düzenlenen günlük turlara katılacak.

"Aida Stella" yarın demir alarak Alanya Limanı'na gidecek.

Planlı seferi yarın sabah olan geminin hava şartlarından dolayı Kos Adası ziyaretini iptal edip Marmaris'e sığındığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Özgür Özel, Barselona’da Sanchez ile bir araya geldi Özgür Özel, Barselona'da Sanchez ile bir araya geldi
Çiple Karadeniz’e salınacak 2 bin dolardan satılıyor Çiple Karadeniz'e salınacak! 2 bin dolardan satılıyor
8 yıl sonra yüz güldüren görüntü 8 yıl sonra yüz güldüren görüntü
Çaykur Rizesporlu kaleci Fofana’dan tarihi asist Çaykur Rizesporlu kaleci Fofana'dan tarihi asist
İlkokul müdüründen mide bulandıran mesajlar: Eteğine dikkat et İlkokul müdüründen mide bulandıran mesajlar: Eteğine dikkat et
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek

19:00
Beşiktaş, Samsun’da 5 dakikada darmadağın oldu
Beşiktaş, Samsun'da 5 dakikada darmadağın oldu
18:50
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi
18:25
Ugandalı General bir kez daha Türkiye’yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
18:05
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
17:55
Süper Lig’e yükselen ilk takım Erzurumspor
Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor
16:23
Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel’in ifadesinde yeni detaylar
Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel'in ifadesinde yeni detaylar
