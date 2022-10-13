Bakan Yanık, üniversite öğrencilerine yapılacak ulaşım desteğinin detaylarını paylaştı! İşte kişi başı alınacak ödeme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada üniversite öğrencilere bir müjde verdi. Erdoğan, öğrencilerin ailelerinin yanına gidip gelebilmesi için yılda 2 kez ulaşım desteği verileceğini söyledi.

150 BİN ÖĞRENCİ YARARLANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzakta eğitim-öğretim gören üniversite öğrencilerimize, okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği sağlayacağız. . Yılda 2 defa verilecek bu destek sayesinde 150 bin öğrencimiz ailelerin yanına herhangi bir yük getirmeden gidecek." ifadelerini kullandı.

DESTEĞİN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği desteğinin ayrıntıları ortaya çıktı. NTV'de Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, öğrencilere yapılacak desteğin miktarını paylaştı.

2022'DE 500 LİRA VERİLECEK

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, şunları söyledi: "Bizim yaptığımız sosyal yardımların, sosyal desteklerin tamamının dayandığı mevzuat 3294 sayılı kanun. Bu programımızda ilk kez uygulanan bir destek. Sosyal yardım faydalanıcısı ailelerin üniversite öğrencisi çocuklarına, bunlar 25 yaş altı ve lisans öğrencileri olacak, ailesinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerine yılda 2 defa gidiş dönüş biletlerini biz temin edeceğiz. Öğrenci arkadaşlarımızın, ailelerinin yaşadığı yerdeki vakıflarımıza müracaat ederek, ulaşım biletlerini de ibraz etmek suretiyle 500 liraya kadar ulaşım giderlerini biz karşılıyoruz. Her bir birey için 500 lira.

2023 YILINDA 750 LİRA OLACAK'

2023 yılında bu destek miktarımız 750 lira olacak. Yaklaşık 150 bin üniversite öğrencisinin yararlanacağını öngörüyoruz. Ödemeler doğrudan doğruya öğrenci arkadaşlarımızın IBAN hesaplarına vakıflarımız tarafından yapılacak"