Bakan Yanık, üniversite öğrencilerine yapılacak ulaşım desteğinin detaylarını paylaştı! İşte kişi başı alınacak ödeme - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Yanık, üniversite öğrencilerine yapılacak ulaşım desteğinin detaylarını paylaştı! İşte kişi başı alınacak ödeme

13.10.2022 17:45

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, konuk olduğu canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite öğrencilerine müjdesini verdiği ulaşım desteğinin detaylarını paylaştı. Yılda 2 kere verilecek desteğin 2022 yılı için 500 lira olacağını söyleyen Bakan Yanık, "2023 yılında bu destek miktarımız 750 lira olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada üniversite öğrencilere bir müjde verdi. Erdoğan, öğrencilerin ailelerinin yanına gidip gelebilmesi için yılda 2 kez ulaşım desteği verileceğini söyledi.

150 BİN ÖĞRENCİ YARARLANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzakta eğitim-öğretim gören üniversite öğrencilerimize, okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği sağlayacağız. . Yılda 2 defa verilecek bu destek sayesinde 150 bin öğrencimiz ailelerin yanına herhangi bir yük getirmeden gidecek." ifadelerini kullandı.

DESTEĞİN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği desteğinin ayrıntıları ortaya çıktı. NTV'de Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, öğrencilere yapılacak desteğin miktarını paylaştı.

2022'DE 500 LİRA VERİLECEK

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, şunları söyledi: "Bizim yaptığımız sosyal yardımların, sosyal desteklerin tamamının dayandığı mevzuat 3294 sayılı kanun. Bu programımızda ilk kez uygulanan bir destek. Sosyal yardım faydalanıcısı ailelerin üniversite öğrencisi çocuklarına, bunlar 25 yaş altı ve lisans öğrencileri olacak, ailesinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerine yılda 2 defa gidiş dönüş biletlerini biz temin edeceğiz. Öğrenci arkadaşlarımızın, ailelerinin yaşadığı yerdeki vakıflarımıza müracaat ederek, ulaşım biletlerini de ibraz etmek suretiyle 500 liraya kadar ulaşım giderlerini biz karşılıyoruz. Her bir birey için 500 lira.

2023 YILINDA 750 LİRA OLACAK'

2023 yılında bu destek miktarımız 750 lira olacak. Yaklaşık 150 bin üniversite öğrencisinin yararlanacağını öngörüyoruz. Ödemeler doğrudan doğruya öğrenci arkadaşlarımızın IBAN hesaplarına vakıflarımız tarafından yapılacak"

YORUMLAR
500

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Yanık, üniversite öğrencilerine yapılacak ulaşım desteğinin detaylarını paylaştı! İşte kişi başı alınacak ödeme - Son Dakika


Son Dakika
17:45 Bakan Yanık, üniversite öğrencilerine yapılacak ulaşım desteğinin detaylarını paylaştı! İşte kişi başı alınacak ödeme
17:33 Sosyal medya düzenlemesinde tartışmalara sebep olan 29. madde TBMM Genel Kurulu'ndan geçti
17:24 Fenerbahçe'de Arda Güler tehlikesi! Rekor kazanç hesaplanırken yok pahasına gidebilir
17:18 Romantik esnafın "Zeynep dönene kadar dükkan kapalı" afişi herkesi duygulandırdı
17:02 Türkiye'nin yerli keskin nişancı tüfeği TSK'ya teslim edildi: Hedefinden canlı çıkan olmaz
16:50 Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Mata, uzun saçlı halini paylaştı: Türkiye'de her şey yolunda
16:22 Şarkıcı Tuğba Altıntop, kopek saldırısı sonrası yaşadıklarını canlı yayında anlattı: Her yer kan revan içindeydi
16:01 Ahmet Çakar'ın gözlük temizlerken yaptıkları mide bulandırdı
15:48 İngiltere'de 7 bebeği öldürdüğü iddia edilen hemşirenin evinden kan donduran notlar: Yeterince iyi olmadığım için onları bilerek öldürdüm
15:28 UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 18:16:07. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Yanık, üniversite öğrencilerine yapılacak ulaşım desteğinin detaylarını paylaştı! İşte kişi başı alınacak ödeme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement