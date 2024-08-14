Ekonomi

Aileleriyle birlikte bölgenin saman ihtiyacını karşılıyorlar

YOZGAT - Türkiye'nin önemli tahıl merkezlerinden biri olan Yozgat'ta ekmeğini kamyonlara saman yükleyerek kazanan işçiler, toz ve sıcakla mücadele ediyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Yozgat'a gelen saman işçileri, zorlu çalışma şartlar altında sıcak ve toz içerisinde geçimlerini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden Yozgat'a gelen işçiler, aileleriyle birlikte samanları çuvallara doldurarak kamyonlara yükledikleri torbaları kalın iplerle sıkıca bağlıyor. Doğu ve Güneydoğu'dan getirdikleri samanları Yozgat ve çevrelerinde hayvancılıkla uğraşan çiftçilere satan işçiler, aile bütçelerine katkı sunuyor.

Makineleşme ile çalışan işçi sayısının azaldığını belirten Kasım Çelik, ailesiyle birlikte çalıştıklarını ifade etti. 2013 yılından beri Çekerek ilçesinde saman işiyle uğraştığını söyleyen Çelik, çevre ilçeler ve illerdeki çiftçilerin saman ihtiyacını karşıladıklarını ifade etti. Saman işiyle uğraşan Çelik, "Geçimimizi saman işiyle karşılıyoruz, ailecek çalışıyoruz. Eskiden işçi getiriyorduk, şimdi makine çıktığı için işçi de getiremiyoruz. İşler eskiye göre iyi değil hayvancılık eskiden daha çoktu, eskiye oranla iş yok. Sıcakta da çalışmak zor oluyor. Samanın tonu 2 bin 300 ila 2 bin 500 arasında değişiyor. Talep samana eskiye oranla çok az" dedi.