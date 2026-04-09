Air India CEO'su Campbell Wilson İstifa Etti

Hindistan hava yolu şirketi Air India'nın Üst Yöneticisi (CEO) Campbell Wilson'ın görevinden istifa ettiği açıklandı.

BBC'nin haberine göre, Air India tarafından yapılan açıklamada, Wilson'ın görevini bıraktığı aktarıldı.

Görev süresi normalde 2027'de dolacak olan Wilson'ın, yerine biri atanana kadar görevde kalacağı belirtilen açıklamada, Air India Yönetim Kurulunun şirketin bir sonraki CEO'sunu belirleyecek bir komite kurduğu ifade edildi.

Açıklamada, ayrıca Wilson'ın 2024'te Air India Yönetim Kurulu Başkanı Natarajan Chandrasekaran'a 2026'da görevinden ayrılmak istediğini bildirdiği kaydedildi.

Hindistan'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden bir Air India 171 yolcu uçağı, 12 Haziran 2025'te kalkıştan kısa süre sonra Meghani Nagar yerleşim yerinde düşmüştü.

Uçağın düşmesi sonucu 260 kişi yaşamını yitirmişti.