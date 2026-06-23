AJet Bodrum'dan Avrupa'ya Uçuş Başlatıyor - Son Dakika
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AJet Bodrum'dan Avrupa'ya Uçuş Başlatıyor

AJet Bodrum\'dan Avrupa\'ya Uçuş Başlatıyor
23.06.2026 14:27
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AJet, Bodrum Havalimanı'ndan Avrupa'nın 13 kentine haftada 17 direkt uçuş düzenleyecek.

HAVA yolu şirketi AJet, yaz sezonunda Milas/ Bodrum Havalimanı'nı üçüncü operasyon üssü olarak konumlandırarak Avrupa'dan Türkiye'ye turist getireceğini duyurdu. AJet, Bodrum'dan Avrupa'nın 13 kentine haftada toplam 17 karşılıklı direkt uçuş gerçekleştireceğini açıkladı. İlk uçuş 27 Haziran'da Almanya'nın Hamburg ve Nürnberg kentlerine yapılacak.

AJet'in Milas/Bodrum Havalimanı'nı üçüncü üssü olarak konumlandırmasıyla hem Türkiye turizmine katkı sağlanması hem de Bodrum'un uluslararası bağlantılarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

AJet; Bodrum'dan Londra, Nürnberg, Hamburg, Berlin, Saraybosna, Prag, Bremen, Viyana, Stockholm, Hannover, Üsküp, Kopenhag ve Leipzig'e direkt uçuşlar gerçekleştirecek.

EN FAZLA SEFER ALMANYA'YA

İstanbul ve Ankara'dan Almanya'nın 8 kentine seferleri olan AJet, Bodrum'dan ise Almanya'nın 6 kentine haftada toplam sekiz sefer gerçekleştirecek. Nürnberg ve Hamburg'a perşembe ve cumartesi günleri, Berlin'e salı, Bremen'e pazar, Hannover'e çarşamba ve Leipzig'e cumartesi günleri direkt uçuş düzenlenecek.

BODRUM'DAN İLK DİREKT SEFER 26 HAZİRAN'DA

Londra seferleri pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada üç gün yapılacak. Saraybosna, Prag, Viyana, Stockholm, Üsküp ve Kopenhag'a haftada bir gün direkt sefer düzenlenecek. 26 Haziran'da ilk direkt uçuşun yapılacağı Bodrum – Lefkoşa hattında ise haftada ikişer frekansla uçulacak.

AVRUPA'YA İLK SEFER 27 HAZİRAN'DA

Milas/Bodrum Havalimanı'ndan Avrupa'ya ilk seferler ise Almanya'nın iki kentine yapılacak. İlk uçuş 27 Haziran'da Almanya'nın Hamburg ve Nürnberg kentlerine yapılacak.

YURT İÇİNDE 5 ŞEHİRDEN BODRUM'A DİREKT UÇUŞ

AJet, yurt içi uçuş ağı kapsamında Trabzon, Adana, Gaziantep, Samsun ve Kayseri'den Bodrum'a direkt seferler gerçekleştirecek. Bu hatlarda haftalık toplam 11 sefer planlandı. İç hatta ilk direkt sefer 27 Haziran'da Kayseri'den Bodrum'a yapılacak.

AJet, direkt uçuşlar ile misafirlerine zaman tasarrufu sağlamanın yanı sıra destinasyonlar arasında turizm ve ticaret hareketliliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Turizm, Bodrum, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AJet Bodrum'dan Avrupa'ya Uçuş Başlatıyor - Son Dakika

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