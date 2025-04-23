AJet, İstanbul Depremi Sonrası Bilet Ücretlerini Sabitledi

İSTANBUL' da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından AJet, İstanbul çıkışlı ve varışlı yurt içi tavan bilet ücretini 1750 TL olarak belirlediklerini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, "Bugün İstanbul merkezli yaşanan ve çevre illerde de hissedilen depremler dolayısıyla başta İstanbullular olmak üzere tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşanan depremler nedeni ile AJet olarak İstanbul çıkışlı ve varışlı tüm iç hat seferlerimizin fiyatını 1750 TL'ye sabitleme kararı aldık. Değişiklik sistemlerimize en kısa sürede yansıyacaktır. Ayrıca gerekli hallerde ek sefer planlaması da yapılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" dedi.