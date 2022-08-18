Bursalıların 74 yıllık hızlı tren özlemi 2024 yılında son bulacak - Son Dakika
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Bursalıların 74 yıllık hızlı tren özlemi 2024 yılında son bulacak

18.08.2022 10:13
Bursalıların 74 yıllık hızlı tren özlemi 2024 yılında son bulacak

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursalıların 74 yıllık özlemi Bursa Hızlı Tren Hattı projesini tamamlamak AK Parti iktidarında nasip olacağını söyledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursalıların 74 yıllık özlemi Bursa Hızlı Tren Hattı projesini tamamlamak AK Parti iktidarında nasip olacağını söyledi.

Esgin, bir televizyon kanalının canlı yayınına katılarak Bursa Hızlı Tren Hattı projesinin Yenişehir-Osmaneli etabındaki tünel çalışmaları hakkında şu açıklamalarda bulundu;

"Cumhuriyet tarihi boyunca Bursa'ya tek kalemde yapılan en büyük projede geri sayımımız devam ediyor. Abdülhamid Han dönemimde 1891 yılında hizmete açılan 42 kilometrelik Bursa- Mudanya Tren hattı 1948 yılında kapatıldı. Bu Bursalıların kalbinde derin bir yara olarak kaldı. Cumhuriyet tarihi boyunca demirağlarla örülen şehirlerin arasında Bursa yoktur. Bu yönüyle özlemini duyduğumuz bir projedir. Bursalıların 74 yıllık özlemini gerçeğe dönüştürmek yine AK Parti iktidarımıza nasip olacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, covid süreci ve dünyayı etkileyen küresel krize rağmen projeyi Bursa'mıza kazandıracak adımları atmasından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Hızlı tren projemiz 29 ay sonra, yani 2024 yılı sonunda hizmete kavuşacak. Burada yaptığımız incelemelerde çalışmaların hızla devam ettiğini görüyoruz. Hızlı tren hattımızın çalışmaların yoğunlaştığı Yenişehir-Osmaneli etabının toplam 53 kilometrenin 13 kilometresinde 10 tünel bulunuyor. Yüzde 35'lik tamamlanmayla tünel çalışmasının 4,5 kilometresini 7 ayda bitirdik. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismaoğlu'nun katılımıyla T07 nolu tünelde ışık görüldü. İki tünelde T07 ve T04'de çalışmalar bitti. 8 tünelde ise eş zamanlı olarak çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bugün de T09 ve T10 tünel çalışmalarını inceliyoruz. T09 tünelinde 4 kilometre, T10 tünelinde yine 4 kilometrelik kesimde çalışmalarımız eş zamanlı ve çift taraflı olarak devam ediyor. Yenişehir Bursa arasında alt yapısı tamamlanan kısımlarda üst yapı çalışmalarına da başlıyoruz. Osmaneli ve Yenişehir şantiyelerinin yanı sıra Hasköy'de ayrı şantiye kuruyoruz. Yine eş zamanlı olarak Bursa-Karacabey-Bandırma bölümünde de çalışmaların başlayacağı müjdesini vermek istiyorum."

Hem yolcu hem yük taşıyacak

Bursa Hızlı Tren hattının 106 kilometreden yeni planlamayla Bandırma'ya kadar uzayarak 201 kilometre yani yaklaşık 2 kat büyüdüğünü ifade eden Esgin, "Bizim hattımız yüksek standartlı bir demiryolu. Yılda 30 milyon yolcu, 60 milyon ton yük taşıyabilecek potansiyele sahip. Yani hem yük hem yolcu taşıyabilecek. Ankara'ya 2 saat 15 dakikada ulaşacağız. Ayrıca Bursa Havalimanı bağlantısı da bir ayrıcalık. Ana muhalefetin lideri başta olmak üzere muhalefetin yalan ve yanlış beyanatları Bursa'ya Cumhuriyet tarihi boyunca tek kalemde yapılan en büyük yatırımı karalayamayacaktır. Bursa Hızlı Tren Hattı projesine itibarsızlaştırma gayreti AK Parti'ye değil, Bursa'ya ve Bursalılara muhalefet etmektir. Onlar ne derse desin Bursalı hemşehrilerimiz yapılan hizmeti görüyor. Biz hemşehrilerimizden aldığımız ilhamla yolumuza devam ediyoruz" dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

AK Parti, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursalıların 74 yıllık hızlı tren özlemi 2024 yılında son bulacak - Son Dakika

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