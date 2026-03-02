AK Parti\'den bayram ikramiyesine zam bekleyen emeklileri üzen açıklama

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli bayram ikramiyelerine zam yapılacağına dair bir düzenlemenin Meclis'e sunulan kanun teklifinde yer almadığını açıkladı. Yaklaşık 17 milyon emekliye ramazan ve kurban bayramlarında 4'er bin TL ikramiye ödeneceğini anımsatan Güler, bu yıl için SGK bütçesine 150 milyar TL kaynak aktarılacağını söyledi.

"HERHANGİ BİR DÜZENLEME YOK"

"Ramazan Bayramı ikramiyesi bu teklifte mi yer alıyor?" sorusunu yanıtlayan Güler, "Yok, bu teklifimizde yer almıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz 17 milyon civarında emeklimiz var. Bu sene SGK bütçesine, Ramazan ayı ve Kurban Bayramı olmak üzere dörder bin liralık ikramiye için yaklaşık 150 milyar liralık kaynak aktarılacak arkadaşlar. Yani bu sene için 150 milyar TL'lik özel bir kaynak bütçeden SGK'ya ikramiye bedelleri olarak 17 milyon civarında olan emeklimiz ödenmek üzere bu kaynaklar aktarılıyor. Tabii şu anda halihazırda kanun teklifimizde buna yönelik herhangi bir düzenleme bulunmuyor" ifadelerine yer verdi.

"BÖLGEMİZDE SAVAŞ DURUMU VAR"

Sözlerinin devamında "Bayram ikramiyesinde artış için özel kaynak yaratmamız gerekiyor" diyen Güler "Bölgemizde savaş durumu var, tedarik zincirinden dolayı sıkıntılar var, bütçe disiplinine dikkat etmek gerekiyor" şeklinde konuştu.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİNE DEV ZAM

Yeni kanun teklifiyle bedelli askerlik ücretinin 333 bin liradan 417 bin liraya çıkacağını ifade eden Güler, "240.000 gösterge rakamının yaklaşık şu andaki uygulaması 335.000 TL civarında. Bu artışla 420.000 TL gibi bir rakama çıkıyor. Buradaki kaynak arkadaşlar doğrudan Savunma Sanayi fonuna aktarılacak. Onun da bilgisini verelim. Bu artışla beraber 420.000, 417.000 küsur gibi bir rakama denk geliyor" şeklinde konuştu.

DEĞERLİ TAŞ VE KRİPTO PARALARA VERGİ

Teklifle, pırlanta, inci gibi değerli taşlara yüzde 20'lik Özel Tüketim Vergisi gelmesi de yer alıyor. Ayrıca kripto varlık satış ve transferine 10 binde 3'lük vergi getirilecek.

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU DETAYI

Meclis'e sunulan yasa tasarısı ile İşsizlik Sigortası Fonu'nda yüzde 1 devlet payının yarısına kadar artırılması ve düşürülmesi için Cumhurbaşkanı'na yetki veriliyor.