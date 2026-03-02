AK Parti'den bayram ikramiyesine zam bekleyen emeklileri üzen açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti'den bayram ikramiyesine zam bekleyen emeklileri üzen açıklama

Haberin Videosunu İzleyin
AK Parti\'den bayram ikramiyesine zam bekleyen emeklileri üzen açıklama
02.03.2026 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
AK Parti\'den bayram ikramiyesine zam bekleyen emeklileri üzen açıklama
Haber Videosu

Meclis'e sunulan ve ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifine ilişkin soruları yanıtlayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Teklifte emeklilerin bayram ikramiyesine yönelik bir düzenleme bulunmuyor. Bir çalışmamız yok. Bayram ikramiyesinde artış için özel kaynak yaratmamız gerekiyor. Bölgemizde savaş durumu var, tedarik zincirinden dolayı sıkıntılar var, bütçe disiplinine dikkat etmek gerekiyor" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli bayram ikramiyelerine zam yapılacağına dair bir düzenlemenin Meclis'e sunulan kanun teklifinde yer almadığını açıkladı. Yaklaşık 17 milyon emekliye ramazan ve kurban bayramlarında 4'er bin TL ikramiye ödeneceğini anımsatan Güler, bu yıl için SGK bütçesine 150 milyar TL kaynak aktarılacağını söyledi.

"HERHANGİ BİR DÜZENLEME YOK"

"Ramazan Bayramı ikramiyesi bu teklifte mi yer alıyor?" sorusunu yanıtlayan Güler, "Yok, bu teklifimizde yer almıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz 17 milyon civarında emeklimiz var. Bu sene SGK bütçesine, Ramazan ayı ve Kurban Bayramı olmak üzere dörder bin liralık ikramiye için yaklaşık 150 milyar liralık kaynak aktarılacak arkadaşlar. Yani bu sene için 150 milyar TL'lik özel bir kaynak bütçeden SGK'ya ikramiye bedelleri olarak 17 milyon civarında olan emeklimiz ödenmek üzere bu kaynaklar aktarılıyor. Tabii şu anda halihazırda kanun teklifimizde buna yönelik herhangi bir düzenleme bulunmuyor" ifadelerine yer verdi.

"BÖLGEMİZDE SAVAŞ DURUMU VAR"

Sözlerinin devamında "Bayram ikramiyesinde artış için özel kaynak yaratmamız gerekiyor" diyen Güler "Bölgemizde savaş durumu var, tedarik zincirinden dolayı sıkıntılar var, bütçe disiplinine dikkat etmek gerekiyor" şeklinde konuştu.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİNE DEV ZAM

Yeni kanun teklifiyle bedelli askerlik ücretinin 333 bin liradan 417 bin liraya çıkacağını ifade eden Güler, "240.000 gösterge rakamının yaklaşık şu andaki uygulaması 335.000 TL civarında. Bu artışla 420.000 TL gibi bir rakama çıkıyor. Buradaki kaynak arkadaşlar doğrudan Savunma Sanayi fonuna aktarılacak. Onun da bilgisini verelim. Bu artışla beraber 420.000, 417.000 küsur gibi bir rakama denk geliyor" şeklinde konuştu.

DEĞERLİ TAŞ VE KRİPTO PARALARA VERGİ

Teklifle, pırlanta, inci gibi değerli taşlara yüzde 20'lik Özel Tüketim Vergisi gelmesi de yer alıyor. Ayrıca kripto varlık satış ve transferine 10 binde 3'lük vergi getirilecek.

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU DETAYI

Meclis'e sunulan yasa tasarısı ile İşsizlik Sigortası Fonu'nda yüzde 1 devlet payının yarısına kadar artırılması ve düşürülmesi için Cumhurbaşkanı'na yetki veriliyor.

Abdullah Güler, AK Parti, Ekonomi, Güncel, Finans, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AK Parti'den bayram ikramiyesine zam bekleyen emeklileri üzen açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • 205622 205622:
    ee sizin maaslara bişey olmuyo ama size savaş yok oylemi 98 4 Yanıtla
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    oy veren sensin verme kardeşim 42 3
    Hayrettin Yücel Hayrettin Yücel:
    biz savaşa dahilmiyiz 1 0
  • Mustafa Görmüş Mustafa Görmüş:
    Babamda emekli bu hükümet çok bile iyi yapıyor vermesin hiç zam. Emekli sayesinde iktidardalar çünki, seçim zamanı biraz zam verip yine alırlar emeklinin oyunu hep beraber beter olalım 51 4 Yanıtla
  • 1234 1234:
    mv de zam yok de o zaman etraf karişik de 38 1 Yanıtla
  • emre123456789 emre123456789:
    tabi tabi ne olsa dıs gücleradam 125bğn emekli aylıgı alıyor 5,bin versen ne olacak vermesen ne olacak 25 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    iyi de bu ekonomik kriz neden sizi vurmuyor. bu batılı güçlerin derdi sadece fakirler mi. saray gene aynı tıkır tıkır yiyor içiyor. 13 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı
Yeniden Refah lideri Erbakan: Siyonizmin hedefinde yalnızca İran değil, Türkiye de vardır Yeniden Refah lideri Erbakan: Siyonizmin hedefinde yalnızca İran değil, Türkiye de vardır
İran’ın İsrail’e düzenlediği füze saldırısında şehir harabeye döndü İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında şehir harabeye döndü
336 milyon Euro’luk Galatasaray’ı bile geçtiler İşte Türkiye’de en çok gol atan futbol takımı 336 milyon Euro'luk Galatasaray'ı bile geçtiler! İşte Türkiye'de en çok gol atan futbol takımı
Nihat Hatipoğlu’nu hiç böyle görmediniz Sorulan soruya çok sinirlendi Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi
Hürmüz krizi büyüyor: Küresel ticaret tehlike hattında Hürmüz krizi büyüyor: Küresel ticaret tehlike hattında
Karar günler önce verilmiş Fenerbahçe’nin yeni sezondaki golcüsü şimdiden belli Karar günler önce verilmiş! Fenerbahçe'nin yeni sezondaki golcüsü şimdiden belli
Avrupa’dan aykırı ses: İran’ın bombalanması Trump’a petrol getirir Avrupa'dan aykırı ses: İran'ın bombalanması Trump'a petrol getirir

15:05
İran’da Dünya Kupası belirsizliği
İran'da Dünya Kupası belirsizliği
14:32
Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike
Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
14:24
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL’ye yükseliyor
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor
14:16
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD’den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
13:34
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu’nun akıbeti meçhul
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul
13:29
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı
13:28
Lisede dehşet Öğrenci, 2 öğretmen ve arkadaşını bıçakladı
Lisede dehşet! Öğrenci, 2 öğretmen ve arkadaşını bıçakladı
12:54
“Türkiye’deki ABD üssü vuruldu“ iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama
"Türkiye'deki ABD üssü vuruldu" iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 15:29:03. #.0.4#
SON DAKİKA: AK Parti'den bayram ikramiyesine zam bekleyen emeklileri üzen açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.