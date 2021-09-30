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AK Parti'den EOSB'ye ziyaret - Son Dakika

AK Parti'den EOSB'ye ziyaret

30.09.2021 14:44
AK Parti'den EOSB'ye ziyaret, System.String[]

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Av. Ali Acar, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti.

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Av. Ali Acar, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti. Sanayicilerin istek, sorun ve taleplerinin görüşüldüğü toplantıda Acar, parti olarak sanayicilerin sorunlarını çözüme kavuşturma noktasında her zaman yardımcı olacaklarını aktardı.

Ziyarete ilişkin konuşan Başkan Acar, Eskişehir'in güçlü bir sanayi altyapısına sahip olduğunu, bu gücünü pandemi sürecinde bir kez daha ortaya koyduğunu aktardı. Başkan Acar, Eskişehir OSB'nin başarılı bir yönetim anlayışı gösterdiğini, yürütülen çalışmalar, projeler ve yeni yatırımlar kazandırılması noktasında ortaya konan performansın şehrin geleceği açısından sevindirici olduğunu söyledi. Eskişehir OSB tarafından kurulan Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çok değerli bir yatırım olduğunu, Nadir Küpeli ve OSB yönetiminin başarılı işlere imza attığını, sanayinin çehresini değiştirdiğini sözlerine ekleyen Acar, kurulan meslek lisesinin nitelikli eleman sorununa kesin çözüm sunacağını iletti. Eskişehir OSB'nin, Odunpazarı ilçe sınırları içerisinde olmasının kendileri için ayrı bir önem arz ettiğini ifade eden Ak Parti İlçe Başkanı Ali Acar, parti olarak Eskişehir sanayinin daha da güçlenmesi, sanayide üretimin devam etmesi, sanayicilerin istek, sorun ve taleplerine çözüm bulunması noktasında parti olarak gerekli tüm desteği vermeye her zaman hazır olduklarını belirtti.

1,5 milyon metrekarelik bir alanı yatırımcılara tahsis edeceğiz

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, yürütülen çalışmalar ve yatırımlar hakkında Başkan Acar ve yönetimine bilgiler verdi. Küpeli ayrıca ziyarette sanayicilerin istek ve beklentilerinden de bahsetti. Başkan Küpeli, Eskişehir OSB olarak sanayicilerin ve şehrin menfaati doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı. Başkan Küpeli 2020 yılında yatırım rekoru kırdıklarını, 2021 yılında da şehre ciddi oranda yeni sanayi yatırımları kazandırdıklarını aktararak, "Eskişehir sanayinin yüzde 80'nin üretim yapıp faaliyet gösterdiği OSB'miz, Odunpazarı İlçemiz sınırları içerisinde yer alıyor. Halen OSB'de bulunan sanayi kuruluşlarımızdan 566 tanesi fiilen üretimde, önümüzdeki 2 yıllık dönemde çok sayıda yeni firma üretime başlayacak ve OSB'nin ortaya çıkarmış olduğu üretim gücü, ihracatı, çalışan sayısı ve ekonomik potansiyeli çok ciddi bir artış gösterecek. 2021 yılın ilk 9 ayında ise 23 yeni yatırımcıya 470 bin metrekarelik bir alan tahsis ettik. Ayrıca bu yıl hizmete açtığımız 2. KOBİ-OSB'de 142 yeni yatırımcıya da 566 bin metrekarelik alan tahsis ettik. Muhtemelen halen görüşmelerini sürdüğümüz başvurular sonuçlandığında yıl sonunda yaklaşık 1,5 milyon metrekarelik bir alanı yatırımcılara tahsis etmiş olacağız. Böylece geçen sene kırdığımız rekoru yenileyip, daha da üzerine çıkacağımızı öngörüyoruz" dedi.

Kazanan ülkemiz, şehrimiz ve sanayimiz olacak

Küpeli, sanayicilerin taleplerini aktararak, "Sanayimiz Eskişehir ekonominin en önemli gücü, sanayimiz gelişirken ve büyürken ortaya yeni talepler ve istekler ortaya çıkıyor, bunları AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar beye ilettik. Kendisi isteklerimizi not ettiler. Bu sorunların çözümü konusunda gerekli mercilerle temasa geçeceklerini ve takipçisi olacaklarını belirttiler. Kendilerine ziyaretleri ve ilgileri dolayısıyla teşekkür ediyorum, sanayimizin sesine kulak verdiler. Dile getirdiğimiz talepler gerçekleştiğinde en sonunda kazanan ülkemiz, Eskişehir'imiz, halkımız ve sanayimiz olacaktır" ifadelerinde bulundu. - ESKİŞEHİR

AK Parti'den EOSB'ye ziyaret

Odunpazarı, Eskişehir, Hisarcık, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi AK Parti'den EOSB'ye ziyaret - Son Dakika Ekonomi


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