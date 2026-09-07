AK Parti Denizli İl Başkanı Subaşıoğlu, tekstilci Mehmet Ali Tan\'ı fabrikasında ziyaret etti

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, il genelindeki ziyaretleri kapsamında tekstilci Mehmet Ali Tan'ı ziyaret etti. Subaşıoğlu, iş adamı Mehmet Ali Tan ile bir araya gelerek Denizli sanayisi, üretim ve tekstil sektörünün geleceği üzerine değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, kent genelindeki ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Tan Tekstil'i ziyaret eden Subaşıoğlu, iş insanı Mehmet Ali Tan tarafından fabrikada karşılandı.

Gerçekleştirilen ziyarette Denizli'nin köklü tekstil kültürü, kent sanayisinin mevcut durumu ve üretim sektörünün geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Denizli'nin tekstil sektöründeki güçlü konumuna dikkat çekti.

Subaşıoğlu, "Denizli'mizin köklü tekstil kültürüne ve üretimine değer katan iş insanlarımızdan Mehmet Ali Tan'ı fabrikasında ziyaret ettik. Şehrimizin sanayisi, üretimi ve tekstil sektörünün geleceği üzerine verimli ve keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Misafirperverliği, samimiyeti ve değerli paylaşımları için kendisine teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz" dedi.