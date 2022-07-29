Karabük'te KÖYDES'e 21 milyon TL ek ödenek - Son Dakika
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Karabük'te KÖYDES'e 21 milyon TL ek ödenek

29.07.2022 16:21
Karabük'te KÖYDES'e 21 milyon TL ek ödenek

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olurlarıyla KÖYDES projesine 21 milyon 463 bin 123 TL ek ödenek tahsis edildiğini bildirdi.

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olurlarıyla KÖYDES projesine 21 milyon 463 bin 123 TL ek ödenek tahsis edildiğini bildirdi.

Geçtiğimiz aylarda Karabük'e 29 milyon 899 bin 187 TL KÖYDES ödeneği tahsis edildiğini açıklayan Altınöz, 21 milyon 463 bin 123 TL daha ek ödenek tahsis edildiğini bildirerek 2022 yılında Karabük'e sağlanan toplam KÖYDES ödeneğinin 51 milyon TL olduğunu ifade etti.

AK Parti iktidarları döneminde köylerin kalitesinin yükseltildiğini vurgulayan İl Başkanı Altınöz, gayretlerinin milletin refahı için olduklarını dile getirerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın olurlarıyla, Karabük'ümüze KÖYDES Projesi içersinde 21 milyon 463 bin 123 TL ek ödenek tahsis edilmiştir. Ek ödenekle birlikte, 2022 yılında Karabük'te toplam 51 milyon 362 bin 310 TL kaynak sağlamış olduk. Şehrimize, milletimize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu büyük desteklerinden dolayı şehrimiz adına şükranları arz ediyorum." dedi.

Altınöz, açıklamasında ayrıca gelen ek ödeneğin ise dağılımının merkez ilçeye 3 milyon 782 bin 633 TL, Safranbolu'ya 4 milyon 714 bin 985 TL, Yenice'ye 3 milyon bin 980 TL, Eskipazar'a 3 milyon 107 bin 86 TL, Eflani'ye 4 milyon 105 bin 201 TL ve Ovacık ilçesine ise 2 milyon 751 bin 238 TL olarak gerçekleştirildiğini belirtti. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Karabük, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karabük'te KÖYDES'e 21 milyon TL ek ödenek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te KÖYDES'e 21 milyon TL ek ödenek - Son Dakika
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