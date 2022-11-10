Otomobil almak isteyenleri mutlu edecek haber! ÖTV indirimi geliyor

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Sıfır otomobillerde matrah düzenlemesi yapılarak ÖTV tutarının düşürülmesi gündemde. AK Parti grubunun yaptığı çalışmayla sıfır otomobillerde matrah düzenlemesiyle ödenecek ÖTV'nin az olması bekleniyor.

MATRAH LİMİTİ YENİDEN DÜZENLENECEK

CNN Türk'ten Duygu Ayaz Bayram'ın aktardığına göre, AK Parti grubunda ÖTV indirimine yönelik bir çalışma yapılıyor.Torba kanun teklifiyle ÖTV indirimin gelmesi planlanıyor. Sıfır otomobillerde uygulanan matrah limiti yeniden düzenlenerek düşük oranda vergilendirilebilecek.

TORBA YASA ARALIK YA DA OCAK AYINDA MECLİS'E GELECEK

Torba kanun teklifi içine EYT de dahil edilecek. Torba yasanın Aralık ya da Ocak ayında Meclis'e sunulması bekleniyor.

DEĞERLEME ORANI YÜZDE 25'E DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Yeniden değerleme oranında geçtiğimiz 4 yıl boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yapma yetkisini kullanmıştı. Geçtiğimiz yıl yeniden değerleme yüzde 36'dan yüzde 25'e düşmüştü.