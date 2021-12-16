AK Partili vekilin 'ekonomik sıkıntı bizimle ilgili değil' sözü sosyal medyada olay oldu

Döviz kurunda dur durak bilmeyen artışla birlikte dolar 15 TL'yi, euro 17 TL'yi, sterlin ise 20 TL'yi aşarak tarihi rekorunu kırdılar. Yaşanan ekonomik krizle ilgili AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Yaşanan krize değinen Aydemir'in açıklamaları sosyal medyada olay oldu.

"BİZİM YÖNETİM TARZIMIZLA İLGİLİ DEĞİL"

Aydemir, bir krizin yaşandığını, ancak söz konusu ekonomik krizin hükümet kaynaklı değil, dünya çapında bir kriz olduğunu belirterek "Şu anda sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz. Hepimiz bunu kabul ediyoruz. Ekonomik olarak sıkıntılar var ama altını çiziyoruz. Bu bizimle ilgili değil. Bu bizim yönetim tarzımızla ilgili değil. Bu dünyadaki gelişmelerle ilgili. Bunu çok net söylüyoruz. Herkes söylüyor bunu." dedi.

"ELBETTE SERZENİŞLER VAR"

Aydemir "Milletimiz de bu hakikati görüyor. Elbet sıkıntılar yaşıyor, Elbet serzenişleri var. Bunu kimsenin inkar edeceği yok. Bunları görüyoruz. Bu sıkıntılı dönemi de birlikte aşacağız diyerek, altını çizerek not düşüyoruz. Hem milletimiz hem de bizim söylüyoruz." ifadelerini kullandı.