Akaryakıt fiyatlarına haftanın ikinci zammı geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarına haftanın ikinci zammı geliyor

Akaryakıt fiyatlarına haftanın ikinci zammı geliyor

Akaryakıt fiyatlarında bugün itibariyle değişiklik yaşandı. Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1,50 lira artış yaşandı. Motorinin litre fiyatına ise yarından itibaren geçerli olacak şekilde 1,3 liralık zam bekleniyor.

14.05.2025 08:37
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Küresel piyasalarda akaryakıt fiyatlarında değişimler ve dövizdeki hareketlilik pompa fiyatlarına yansıdı. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,50 TL fiyat artışı oldu.

MOTORİNE DE ZAM GELİYOR

Döviz kurlarındaki dalgalanma ve yükselen petrol fiyatları nedeniyle,motorinin litre fiyatına ise yarından itibaren geçerli olacak şekilde 1,3 liralık zam bekleniyor. Yeni fiyatın bu gece 00.00'da pompaya yansıyacağı bildirildi.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin 46.79 TL/LT

Motorin 44.22 TL/LT

Otogaz/ LPG 26.19 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin 46.65 TL/LT

Motorin 44.11 TL/LT

Otogaz/ LPG 25.59 TL/LT

ANKARA

Benzin 47.43 TL/LT

Motorin 45.05 TL/LT

Otogaz/ LPG 26.09 TL/LT

İZMİR

Benzin 47.77 TL/LT

Motorin 45.38 TL/LT

Otogaz/ LPG 26.04 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Fiyat, 2005 yılından itibaren en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa oluşumu dikkate alınarak oluşuyor. Tüm akaryakıt ürünlerinin fiyatı, ham petrol fiyatındaki değişimlerden etkilenmekle birlikte, her bir ürünün fiyatı arz-talep dengesine göre ayrı ayrı belirleniyor. Rafineri fiyatları, en yakın erişilebilir serbest dünya piyasası Akdeniz havzasında oluşan benzin ve motorin fiyatları emsal alınarak, rafineriler tarafından belli bir metodoloji çerçevesinde oluşturuluyor.

Ekonomi Türkiye, Ekonomi, Finans, Döviz, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıt fiyatlarına haftanın ikinci zammı geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Hüseyin Ülgülü:
    İSTEDİKLERİ GİBİ AT KOŞTURUYOR LAR 44 1 Yanıtla
  • Recep Demirci:
    şu koduğum gabardaki petrol ne zaman gelecek bilmem ki 41 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    erken secim.. 35 1 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    önce bir kaç kuruş indiriyorlar,hemen sonra sağlam bindiriyorlar 35 0 Yanıtla
  • rs202020:
    İndirim haberi olunca on gün boyunca ha geldi ha gelecek... Zam haberinde ise göz açıp kapayıncaya kadar... 23 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    yine zam olinca nasil belirleniyor eklentisi...ya siz insanlarla dalga mi geciyorsunuz... tabi bu haberi 100 kisi okur ama benim yazimi 3 anca di mi.. o mantik.. zam yapilinca nasil belirleniyor eki var indirimde yok.. ebem yaoiyor zammi ebem rahmetlisi. kim yapacak hukumettttttttttt 15 1 Yanıtla
  • Özkan Özdemir:
    şu devletimiz saolsun tayfası nerde 10 0 Yanıtla
  • bülent yılmaz:
    58 e düşmüştü brent petrol 1 tl düşmedi 65 olunca 5 tl yi buldu zamlar çalın çalın bakalım 9 0 Yanıtla
  • OSMANLI TORUNU:
    Mazotun fiyatını düşürünki tarım şaha kalksın nakliye maliyeti düşsünki marketler pazalar indirim yapsın okul taşıtları dolmuşlar taksiler indirim yapsın anlıycanız enflasyonu indirmek hükümetin elinde lakin durum tersine dönüp duruyor 8 1 Yanıtla
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