Akaryakıt Fiyatlarına Korkutan Tahmin - Son Dakika
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Akaryakıt Fiyatlarına Korkutan Tahmin

02.08.2023 21:57

Döviz kurlarındaki hareketlilik, brent petrol fiyatlarının yükselmesi, KDV ve ÖTV oranlarının artması nedeniyle akaryakıt fiyatlarına son zamanlarda peş peşe zam geldi. Ekonomist Necmettin Batırel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda akaryakıtta sübvansiyonun kaldırıldığını ve benzin ile motorin fiyatlarının Avrupa standartlarına göre 1.5 euroya (44 TL'ye) yükseleceğini tahmin etti.

Kamuoyunda "Şakkadanak Necmettin" olarak bilinen ekonomist Necmettin Batırel, sık sık fiyatı değişen akaryakıtın daha da zamlanacağını söyledi. Batırel, "Akaryakıtta sübvansiyon kaldırıldı, benzin ve motorinin litresi Avrupa standartlarına 1.5 euroya (44 TL'ye) yükselecek." dedi.

EKONOMİST BATIREL'DEN ÜRKÜTEN TAHMİN

Döviz kurlarındaki hareketlilik, brent petrol fiyatlarının yükselmesi, KDV ve ÖTV oranlarının artması nedeniyle akaryakıt fiyatlarına son zamanlarda peş peşe zam geldi. Neredeyse her gece zamlanan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili "Şakkadanak Necmettin" olarak bilinen ekonomist Necmettin Batırel'den ürküten bir tahmin geldi.

44 TL'YE YÜKSELECEK

Twitter hesabından paylaşım yapan Batırel şunları söyledi: "Akaryakıtta sübvansiyon kaldırıldı, benzin ve motorinin litresi Avrupa standartlarına 1.5 euroya (44 TL'ye) yükselecek."

Şakkadanak Necmettin'den benzin ve motorin için ürküten tahmin
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Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Akaryakıt Fiyatlarına Korkutan Tahmin - Son Dakika
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