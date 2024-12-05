Akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor

Geniş Video İzle

Benzine gelen 97 kuruşluk indirimin ardından gözler motorine çevrilmişti. Oradan da araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. Motorine gece yarısından itibaren 97 kuruşluk indirim gelmesi bekleniyor.

05.12.2024 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Benzin ve motorin fiyatları herkesi ilgilendiriyor. Sürekli değişen fiyatlar araç sahiplerinin akaryakıt almasını ya hızlandırıyor ya geciktiriyor. Ulaşımdan gıdaya kadar her fiyatı etkileyen akaryakıt fiyatları bu geceden itibaren bir kez daha değişecek. Vatandaşlar benzinin ardından motorine gelecek indirim haberine kilitlenmişti. Beklenen haber geldi. Yeni indirimle beraber yarın sabah itibarıyla depolar doldurulacak.

İNDİRİM SIRASI MOTORİNDE

Geçen benzine gelen zam haberinin ardından dün de indirime gidilmişti. 97 kuruşluk indirim araç sahiplerini sevindirirken depolar bir kez daha doldurulmuştu. Benzinin ardından dizel araç sahiplerinin beklediği haber geldi. Yarın itibarıyla motorinde 97 kuruşluk indirim bekleniyor.

DEĞİŞKENLİK DEVAM EDİYOR

Dünyadaki ekonomik ve siyasi gelişmeler akaryakıt fiyatlarındaki değişimi hızlandırıyor. Brent petrol ve dövizdeki kıpırdanmalarla birlikte önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatları tekrardan yenilenebilir.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstasyonlardaki güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 44.22 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 42.1 satılıyor.

Benzin Ankara'da 42 lira 45 kuruşa satılırken İzmir'de ise 42 lira 85 kuruşa satılıyor.

Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:45 Çeçen liderden Trump’a sert sözler: Bakalım ne kadar adammış Çeçen liderden Trump'a sert sözler: Bakalım ne kadar adammış
09:15 Şam öncesi son kale Hama’da çatışmalar gitgide şiddetleniyor Şam öncesi son kale Hama'da çatışmalar gitgide şiddetleniyor
07:44 Soylu’dan “veda“ açıklaması: Devletime ve milletime hizmetimi yaptım, bu son dönemim Soylu'dan "veda" açıklaması: Devletime ve milletime hizmetimi yaptım, bu son dönemim
07:31 Menbiç’te operasyon için geri sayım 8 yıllık hasret bitecek Menbiç'te operasyon için geri sayım! 8 yıllık hasret bitecek
23:47 Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti
15:05 Guardiola’dan Mourinho’ya çok konuşulacak sözler Guardiola'dan Mourinho'ya çok konuşulacak sözler
15:01 Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan’ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti
14:45 Özgür Özel’den grup toplantısında Kılıçdaroğlu’na yakın vekillere gönderme Özgür Özel'den grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na yakın vekillere gönderme
14:41 Arabanın üzerine altın bırakıp gitti, sonuç herkesi şaşırttı Arabanın üzerine altın bırakıp gitti, sonuç herkesi şaşırttı
14:26 Esad rejimi, Doğu Guta’da eli silah tutanları gözaltına almaya başladı Esad rejimi, Doğu Guta'da eli silah tutanları gözaltına almaya başladı
14:25 Narin’in ağabeyi sanık Enes Güran’ın kolundaki diş izleri ve iç çamaşırındaki PSA’ya ilişkin rapor talepleri reddedildi Narin'in ağabeyi sanık Enes Güran'ın kolundaki diş izleri ve iç çamaşırındaki PSA'ya ilişkin rapor talepleri reddedildi
14:19 Facebook kendi nükleer reaktörünü kuracak Facebook kendi nükleer reaktörünü kuracak
14:13 Yeni rolu için 20 kilo alan Berk Oktay’ın son hali şaşkına çevirdi Yeni rolu için 20 kilo alan Berk Oktay'ın son hali şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 10:26:22. #1.12#
SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.