Araç sahipleri müjdeli haber bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Araç sahipleri müjdeli haber bekliyor

Araç sahipleri müjdeli haber bekliyor

Brent petrol fiyatları küresel piyasalarda ilk kez Ağustos 2021'den bu yana 65 doların altına düştü. 70 doların üstünden fiyatlanmış olan mevcut rakamların güncellenerek pompa fiyatlarında indirim yapılması gündemde.

05.04.2025 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin ilave gümrük kararları petrol piyasasını da derinden etkiledi. Ancak çoğu zaman dolar artışı ve petrol piyasalarındaki yükselişin zam olarak yansımasının aksine bu kez brent petrolün düşmesi sonucu pompa fiyatlarında indirim beklentisi oluştu.

PETROL FİYATLARINDA YÜZDE 7'LİK DÜŞÜŞ

Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 7 değer kaybederek Ağustos 2021'den bu yana ilk kez varil başına 65 doların altına düştü. ABD yönetiminin 2 Nisan'da birçok ticaret ortağından ithal edilen mallara en az yüzde 10 vergi getireceğini açıklamasının ardından küresel ticaret savaşlarının derinleşerek petrol talebini kısıtlayacağı beklentilerinin güçlenmesi söz konusu düşüşü etkiledi.

ÜRETİM ARTACAK

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun dün yaptığı açıklamada 1 Nisan itibarıyla günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintisini sonlandırarak, Mayıs ayında günlük 411 bin varillik üretim artışı yapacaklarını açıklamaları da fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi. Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda saat 14.41 itibarıyla kapanışa göre yüzde 7 düşüşle 64,76 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 61,39 dolardan alıcı buluyor. Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergilerine Çin'in ek gümrük vergileriyle karşılık vermesinin ardından yüzde 8 geriledi ve 2021 ortasındaki koronavirüs salgınından bu yana en düşük seviyeden kapanmaya doğru hazırlanıyor.

BYBIT TR’ye Üye Ol, 1.000 TL Kazan ! Reklam Reklamdır

Brent Petrol, Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Araç sahipleri müjdeli haber bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 6490203:
    her zaman söylerim brent petrol 100 dolarken 28 liraydı bizde benzin, şimdi 60 dolara kadar düştü benzin 46 saygılar 17 2 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    ya hukumet vergi aliyor ne indirimi.. 3 gun sonra once eskiye sonra bi tik daha pahaliya.. 11 1 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    şuan mazot Berent petrole göre 34 tl benzin 37 tl gass 18 lira 25 kuruş olması lazım. 5 2 Yanıtla
  • Ers Çky:
    yaz kızım benzine 1.5 TL zam 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tom Cruise ile görüntülenen Ana De Armas, dekolteli elbisesi ile göz kamaştırdı Tom Cruise ile görüntülenen Ana De Armas, dekolteli elbisesi ile göz kamaştırdı
Mezarlıkta Bahçeli önlemi Partililer etten duvar ördü Mezarlıkta Bahçeli önlemi! Partililer etten duvar ördü
Kenan Yıldız, seccade ile camiye gitti Kenan Yıldız, seccade ile camiye gitti
İşte Bahçeli’nin Türkeş’in mezarı başındaki en net görüntüsü İşte Bahçeli'nin Türkeş'in mezarı başındaki en net görüntüsü
Manchester City’de bir devir sona eriyor Kevin de Bruyne ayrılığı duyurdu Manchester City'de bir devir sona eriyor! Kevin de Bruyne ayrılığı duyurdu
Kiralık evler için son günler Yapmayana ceza var Kiralık evler için son günler! Yapmayana ceza var
Piyasa dizisi reytinglere yenik düştü Başrol oyuncusu sebebini açıkladı Piyasa dizisi reytinglere yenik düştü! Başrol oyuncusu sebebini açıkladı
Tavuk dönerden zehirlenenler hastanedeki tabloyu anlattı: Çocuklar kıvranıyordu Tavuk dönerden zehirlenenler hastanedeki tabloyu anlattı: Çocuklar kıvranıyordu
Bayram dönüşü feci kaza Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi Bayram dönüşü feci kaza! Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi
Murat Ongun’a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu’na attı Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
Tarihi çöküş durdurulamıyor Trilyon dolarlar eridi Tarihi çöküş durdurulamıyor! Trilyon dolarlar eridi

10:35 Bayram dönüşü feci kaza Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi Bayram dönüşü feci kaza! Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi
09:17 Murat Ongun’a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu’na attı Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
08:43 Tarihi çöküş durdurulamıyor Trilyon dolarlar eridi Tarihi çöküş durdurulamıyor! Trilyon dolarlar eridi
08:39 Bir ilçe alarmda Vakalar patladı, aciller doldu, ilaçlar tükendi Bir ilçe alarmda! Vakalar patladı, aciller doldu, ilaçlar tükendi
02:16 Ankara’da sağanak nedeniyle evleri su bastı Ankara'da sağanak nedeniyle evleri su bastı
14:46 Kızgın inek, çiftlik çalışanını hastanelik etti Kızgın inek, çiftlik çalışanını hastanelik etti
14:41 Bahçeli, Genel Merkez’de Partililere ’’Bozkurt’’ selamıyla karşılık verdi Bahçeli, Genel Merkez'de! Partililere ''Bozkurt'' selamıyla karşılık verdi
14:41 Tavuk dönerden zehirlenenler hastanedeki tabloyu anlattı: Çocuklar kıvranıyordu Tavuk dönerden zehirlenenler hastanedeki tabloyu anlattı: Çocuklar kıvranıyordu
14:40 Piyasa dizisi reytinglere yenik düştü Başrol oyuncusu sebebini açıkladı Piyasa dizisi reytinglere yenik düştü! Başrol oyuncusu sebebini açıkladı
14:25 Kiralık evler için son günler Yapmayana ceza var Kiralık evler için son günler! Yapmayana ceza var
14:21 Manchester City’de bir devir sona eriyor Kevin de Bruyne ayrılığı duyurdu Manchester City'de bir devir sona eriyor! Kevin de Bruyne ayrılığı duyurdu
14:12 İşte Bahçeli’nin Türkeş’in mezarı başındaki en net görüntüsü İşte Bahçeli'nin Türkeş'in mezarı başındaki en net görüntüsü
14:11 Kenan Yıldız, seccade ile camiye gitti Kenan Yıldız, seccade ile camiye gitti
14:08 Mezarlıkta Bahçeli önlemi Partililer etten duvar ördü Mezarlıkta Bahçeli önlemi! Partililer etten duvar ördü
14:05 Tom Cruise ile görüntülenen Ana De Armas, dekolteli elbisesi ile göz kamaştırdı Tom Cruise ile görüntülenen Ana De Armas, dekolteli elbisesi ile göz kamaştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2025 11:33:38. #7.12#
SON DAKİKA: Araç sahipleri müjdeli haber bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement