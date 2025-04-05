Araç sahipleri müjdeli haber bekliyor

ABD'nin ilave gümrük kararları petrol piyasasını da derinden etkiledi. Ancak çoğu zaman dolar artışı ve petrol piyasalarındaki yükselişin zam olarak yansımasının aksine bu kez brent petrolün düşmesi sonucu pompa fiyatlarında indirim beklentisi oluştu.

PETROL FİYATLARINDA YÜZDE 7'LİK DÜŞÜŞ

Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 7 değer kaybederek Ağustos 2021'den bu yana ilk kez varil başına 65 doların altına düştü. ABD yönetiminin 2 Nisan'da birçok ticaret ortağından ithal edilen mallara en az yüzde 10 vergi getireceğini açıklamasının ardından küresel ticaret savaşlarının derinleşerek petrol talebini kısıtlayacağı beklentilerinin güçlenmesi söz konusu düşüşü etkiledi.

ÜRETİM ARTACAK

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun dün yaptığı açıklamada 1 Nisan itibarıyla günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintisini sonlandırarak, Mayıs ayında günlük 411 bin varillik üretim artışı yapacaklarını açıklamaları da fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi. Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda saat 14.41 itibarıyla kapanışa göre yüzde 7 düşüşle 64,76 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 61,39 dolardan alıcı buluyor. Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergilerine Çin'in ek gümrük vergileriyle karşılık vermesinin ardından yüzde 8 geriledi ve 2021 ortasındaki koronavirüs salgınından bu yana en düşük seviyeden kapanmaya doğru hazırlanıyor.