Akaryakıt Fiyatlarında Şaşırtıcı Değişiklikler - Son Dakika
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Akaryakıt Fiyatlarında Şaşırtıcı Değişiklikler

Akaryakıt Fiyatlarında Şaşırtıcı Değişiklikler
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Motorin fiyatı 80 TL'yi aştı, benzine de zam yapıldı. ÖTV sıfırlandı, yeni fiyat hareketleri beklenmiyor.

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Akaryakıtta, milyonlarca araba sahibini şaşkına çeviren, baş döndürücü bir hafta yaşandı. Motorine, çarşamba gününden geçerli 6,85 TL zam gündeme geldi. Bu zam yapılmadı, motorinde ÖTV sıfırlandı. ÖTV'nin sıfırlanmasıyla perşembe günü önce motorine 9,25 TL indirim, ardından da 8,89 TL zam yapıldı. Motorinin fiyatı, 80 TL'yi aştı. Benzine de 1,52 TL zam yapıldı. Sektör kaynakları, gelecek haftaya kadar akaryakıtta yeni bir fiyat hareketinin beklenmediğini söyledi.

ABD-İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan belirsizlik, küresel piyasalarda Brent petrol ile motorin ve benzin fiyatlarının dalgalanmasına yol açıyor. Belirsizliğin artması, risklerin yükselmesi fiyatları yukarı doğru iterken, ateşkes beklentileriyle fiyatlar kısmen de olsa gevşiyor.

Bu hafta başında gerek Brent petrol gerekse de motorin ve benzinin ton fiyatları yükseldi. Buna bağlı olarak motorine ve benzine yüksek oranlı zam gündeme geldi.

MOTORİNİN LİTRESİ 90 TL'YE YAKLAŞACAKTI

Çarşamba gününden geçerli motorine 6,85 TL, benzine 2 TL zam  beklendiği açıklandı. Eşel mobil gereğince zam gereksiniminin yüzde 25'i ÖTV'den karşılanacak, kalanı da pompa satış fiyatlarına yansıtılacaktı. Bu durumda motorine 5,13 TL, benzine 1,50 TL zam yapılacaktı.

Bu zamla bir litre motorinin fiyatı tüm zamanların rekorunu kırarak 90 TL'ye yaklaşacaktı. Bu zam yapılmadı, bekletildi.

ÖTV SIFIRLANDI

Cumhurbaşkanı kararıyla perşembe günü Resmi Gazete'de yayımlanan kararla motorinin ÖTV'si sıfırlandı. Aynı gün ÖTV'nin sıfırlanmasıyla önce motorine 9,25 TL indirim, ardından da 8,89 TL zam yapıldı. Motorinin fiyatı, 80 TL'yi aştı. Benzine de 1,52 TL zam yapıldı.

Sektör kaynakları, ANKA'ya gelecek haftaya kadar akaryakıtta yeni bir fiyat hareketinin beklenmediğini söyledi.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Ulaşım, Enerji, ÖTV, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıt Fiyatlarında Şaşırtıcı Değişiklikler - Son Dakika

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