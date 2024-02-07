Akaryakıt İstasyonları Kredi Kartı Komisyon Oranlarının Düşürülmesini İstiyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yüksek kredi kartı komisyon oranları nedeniyle sıkıntı yaşadığını belirterek, "Akaryakıt istasyonlarında kredi kartı kullanımı yüzde 90'lara varıyor. Sektör temsilcileri, bankaların bu yüksek kullanımı dikkate alarak komisyon oranlarını düşürmesini talep ediyor" dedi.
ATO'nun 51 No'lu Akaryakıt Tesisleri, Petrol ve Petrol Ürünleri Meslek Komitesi Başkanı Ali Cem Cantekin, Komite Meclis Üyesi Abdül Fettah Doğan, Komite Üyeleri Gökhan Carda ve Mustafa Haluk Şenpolat, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından yazılı bir açıklama yapan Baran, ATO'nun Akaryakıt Tesisleri, Petrol ve Petrol Ürünleri Meslek Komitesi'nin Başkent'te faaliyet gösteren yaklaşık 400 bayiyi temsil ettiğini ancak aktarılan sorunların ülke genelinde sayıları 13 bine yaklaşan akaryakıt bayilerinin tamamını ilgilendirdiğini belirterek, "Komitemiz, bankaların kredi kartlarına uyguladıkları yüksek komisyon oranları başta olmak üzere yaşadıkları sorunları aktardı" dedi.
"Bayi kar etmiyor, gelir banka komisyonuna gidiyor"
7 gün 24 saat hizmet veren akaryakıt istasyonlarının vardiyalı personel istihdamı, elektrik, su, kira gibi temel giderleri karşılamak durumunda olduğunu kaydeden Baran, "Genel giderleri zaten yüksek olan akaryakıt bayilerinin satışlarında kredi kartı kullanımı yüzde 90'lara varıyor. Bayiler kart kullanımı dolayısıyla bankalara yüzde 3 düzeyinde komisyon ödüyor. Düşük kar marjı ile çalışmak zorunda kalan akaryakıt bayileri, yüksek komisyon oranları nedeniyle sıkışmış durumda. İşçilik ve elektrik gideri başta olmak üzere işletme giderleri yükselen bayiler, kredi kartı komisyon oranlarının en aşağı düzeye indirilmesini bekliyor" ifadelerini kullandı.
"Kredi kartı komisyon oranlarını en aşağı düzeye çekmeye davet ediyorum"
Enflasyon konusunun tüm dünyanın gündeminde olduğunu ifade eden Baran, Türkiye'nin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde enflasyonla mücadele sürecine girdiğini belirterek, bu süreçte tüm kesimlerin birbirini desteklemesi gerektiğine dikkat çekti. Baran, "Bugün en büyük mücadelemiz enflasyonun tek haneye indirilmesidir. Bu mücadele sürecinde hepimiz aynı amacı hedefliyoruz ve bu hedefe bir an önce varmamız için de birbirimizi desteklememiz gerekiyor. Bankaları, akaryakıt sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerde ve işlemlerde kredi kartı komisyon oranlarını en aşağı düzeye çekmeye davet ediyorum. Şehir içinde, şehir dışında, şehirlerarası yollarda her yerde bizlere kesintisiz hizmet sunan akaryakıt istasyonlarının ışığının daha güçlü yanması için hep birlikte katkı sağlayalım" dedi.
Akaryakıt sektörünün bir yandan da yeni nesil yazar kasaya geçiş sürecinde olduğunu hatırlatan Baran, "Akaryakıt bayileri, bu süreçte yeni nesil yazar kasaya geçişin maliyetlerin vergiden düşürülerek desteklenmesini bekliyor" açıklamasında bulundu. - ANKARA
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