Akaryakıt zammı İETT'yi vurunca, genel müdür "SOS" diyerek paylaştı: Bilet fiyatları akaryakıt maliyetini bile karşılamıyor! - Son Dakika
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Akaryakıt zammı İETT'yi vurunca, genel müdür "SOS" diyerek paylaştı: Bilet fiyatları akaryakıt maliyetini bile karşılamıyor!

26.02.2022 10:58
Akaryakıt zammı İETT'yi vurunca, genel müdür "SOS" diyerek paylaştı: Bilet fiyatları akaryakıt maliyetini bile karşılamıyor!

Akaryakıta gelen fahiş zam İEET'yi de vurdu. Zamma tepki gösteren İETT Genel Müdürü Alper Bilgili son 2 ayda akaryakıt fiyatlarının yüzde 50 arttığına dikkat çekerek "Mevcut bilet fiyatları ile toplam gelir, sadece akaryakıt maliyetini bile karşılayamaz duruma geldi" diye yazdı.

Benzine 1.61 TL, motorine 1.51 TL gelen zam, İstanbul'da toplu ulaşımının bel kemiği İBB bağlı kuruluşu İETT'yi de zora soktu.

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili sosyal medya hesabından fahiş zamma tepki gösterdi.

Akaryakıt zammı İETT'yi vurunca, genel müdür 'SOS' diyerek paylaştı!

Bilgili "Motorin bugün 17 Lira oldu. Son iki ayda akaryakıt fiyatları %50 arttı. Mevcut bilet fiyatları ile toplam gelir, SADECE AKARYAKIT MALİYETİNİ bile karşılayamaz duruma geldi" paylaşımında bulundu.

SOS EMOJİSİ İLE İMDAT DEDİ

Paylaşımında imdat çağrısı anlamına gelen "SOS" emojisi de koyan Bilgili 26 Şubat itibari ile KDV'li son fiyatları şöyle paylaştı:

*Kurşunsuz benzin 16.77 TL, Motorin Ultraforce 17.01 TL, Motorin EcoForce 16.98 TL.

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Son Dakika Ekonomi Akaryakıt zammı İETT'yi vurunca, genel müdür 'SOS' diyerek paylaştı: Bilet fiyatları akaryakıt maliyetini bile karşılamıyor! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akaryakıt zammı İETT'yi vurunca, genel müdür "SOS" diyerek paylaştı: Bilet fiyatları akaryakıt maliyetini bile karşılamıyor! - Son Dakika
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