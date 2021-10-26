Akaryakıtta eşel mobil sistem 2022'de de devam edecek! Fiyat artışını bir kısmı ÖTV'den karşılanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu karara göre, akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli '2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. TEMEL AMAÇ: FİYAT İSTİKRARINI SAĞLAMAK Onaylanan programda; 2022 yılında para politikasının temel amacının finansal istikrarı gözeterek fiyat istikrarını sağlamak olduğu belirtildi. Programa göre; Dalgalı kur rejimi uygulaması devam edecek.

Enflasyon hedeflemesi sistemi sürecek.

Döviz kurunda sağlıksız fiyat oluşumu gözlenirse piyasa istikrarı için gerekli adımlar atılacak.

Akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek.

Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak. EŞEL MOBİL SİSTEM NEDİR? Eşel mobil sistemi, motorin, benzin ve oto gazda vergilerin azaltılması yoluyla fiyat artışlarının tüketiciye yansımasının önüne geçen bir sistem.

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