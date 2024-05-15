Akaryakıtta tek fiyat uygulaması başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Akaryakıtta tek fiyat uygulaması başladı

Akaryakıtta tek fiyat uygulaması başladı

EPDK'nın kararıyla akaryakıt istasyonlarında farklılaştırılmış ürünlerin aynı fiyata satılması sağlanacak. Benzin istasyonları da dijital fiyat tabelalarını değiştirerek tek fiyat uygulamasını başlattı.

15.05.2024 13:30
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Akaryakıtta tek fiyat uygulaması başladı. Benzin istasyonlarında EPDK'nın tek fiyat kararı uygulanıyor. Tek fiyat uygulaması tabelalara yansıdı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) farklılaştırılmış akaryakıt ürünlerinin istasyonlarda aynı fiyata satılmasına ilişkin Kurul kararı yürürlüğe girdi. EPDK'nın kararına göre Akaryakıt istasyonlarında "95 oktan benzin ve dizel, ultra force (ultra kuvvet), power (güçlü), fuelsave (yakıt tasarruflu), VMax, VPro" gibi ifadelerle farklı fiyatlarla ürün satışı yapılmayacak. Benzin istasyonları da bu karar kapsamında dijital fiyat tabelalarını değiştirdi. Tabelalarda fiyatlar, motorin ve kurşunsuz benzin 95 oktan olmak üzere iki fiyatta sabitlendi. 13 bin bayide bu karar uygulanmaya başladı.

Tek fiyat uygulaması tabelalara yansıdı. İstanbul'daki akaryakıt istasyonlarında benzin ve motorin fiyatlarındaki tek fiyat göze çarptı.

Dağıtıcı lisans sahipleri yüzde 0,5'i geçmemek kaydıyla akaryakıtın özelliklerini iyileştirmeye yönelik çeşitli katkı maddelerini ürüne ekleyebiliyor. Bu işlem için kullanılacak katkı maddelerine ilişkin dağıtıcı lisansı sahiplerinin EPDK'yi bilgilendirme ve gerekli izinleri alma yükümlülüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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