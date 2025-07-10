Akbank'a Global Finance'tan Ödüller - Son Dakika
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Ekonomi

Akbank'a Global Finance'tan Ödüller

Akbank\'a Global Finance\'tan Ödüller
10.07.2025 09:40
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Akbank, Global Finance tarafından AI in Finance Awards 2025'te 4 ödül kazandı.

Global Finance, Akbank'ı hem yapay zekada hem de ödeme işlem yönetiminde Türkiye'nin ve Batı Avrupa'nın En İyi Bankası seçti.

Akbank, finans dünyasının saygın yayınlarından Global Finance tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 'AI in Finance Awards 2025 - Finansta Yapay Zeka Ödülleri 2025' kapsamında 4 ödüle layık görüldü. Yapay Zeka çözümleriyle 'Yapay Zekada Türkiye'nin ve Batı Avrupa'nın En İyi Bankası', 'Akbank LLM' ile 'Ödeme İşlem Yönetiminde Türkiye'nin ve Batı Avrupa'nın En İyi Bankası' ödüllerini kazanarak uluslararası başarı elde eden banka, yapay zeka destekli bankacılıkta yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa genelinde de öne çıktı.

"Sorumlu Yapay Zeka Manifestomuz ışığında çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, "Başarılarımızın temelinde, 2017'den bu yana sürdürdüğümüz kararlı ve vizyoner yapay zeka çalışmalarımız yer alıyor. Her adımımızda yapay zeka destekli bankacılığın Türkiye'deki en güvenilir adresi olma hedefimizle ilerledik. Çalışmalarımızın Global Finance gibi saygın bir uluslararası yayın tarafından dört ayrı ödülle taçlandırılmasının yapay zekadaki gücümüzü ve güvenirliğimizi vurguladığına ve ne kadar doğru bir yolda ilerlediğimizi gösterdiğine inanıyoruz. Sorumlu Yapay Zeka Manifestomuzda duyurduğumuz gibi; toplumsal fayda & sürdürülebilirlik, kapsayıcılık, şeffaflık, hesap verilebilirlik, dayanıklılık ve veri gizliliğinde oluşan ilkelerimiz ışığında çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

"Bütüncül yapay zeka anlayışımız fark oluşturuyor"

Gür açıklamasına şöyle devam etti: "Yapay zekada hem Türkiye'nin hem de Batı Avrupa'nın En İyi Bankası seçilmemizin arkasında, müşterilerimizle tüm temas noktalarımızda sunduğumuz yapay zeka çözümlerimiz yer alıyor. Mobil uygulamamızdan çağrı merkezimize kadar her noktayı aynı seviyede geliştiriyor, akıllı ve kişiselleştirilmiş bir müşteri deneyimi sunuyoruz. Bütüncül yapay zeka anlayışımızla müşteri deneyiminin merkezine geleceğin teknolojilerini koyuyoruz.

"Akbank LLM ile ödeme işlemlerinde hız, doğruluk ve verimlilik"

Ödeme işlem yönetimindeki başarılarımızı ise Akbank LLM büyük dil modeli tabanlı çözümlerimizle kazandık. Akbank'ın bankacılığa özel uyarladığı açık kaynaklı büyük dil modeli, ödeme işlemlerinde hız, doğruluk ve verimliliği bir araya getirerek müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşıyor. Bu da bizi sadece Türkiye'de değil, Batı Avrupa'da da bir referans noktası haline getiriyor. Yapay zeka devrimine en erken hazırlanan bankalardan biri olarak müşterilerimize geleceğin bankacılığını bugünden sunmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Batı Avrupa, Yapay Zeka, Teknoloji, Kaan Gür, Ekonomi, Türkiye, Finans, Akbank, Banka, Son Dakika

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