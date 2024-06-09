Akbank, Birlikte Geleceğe Buluşmaları'nın ikincisini Kayseri'de gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Akbank, Birlikte Geleceğe Buluşmaları'nın ikincisini Kayseri'de gerçekleştirdi

Akbank, Birlikte Geleceğe Buluşmaları\'nın ikincisini Kayseri\'de gerçekleştirdi

Akbank, Türkiye'de her ölçekten işletmenin geleceğe hazırlanmasını desteklemek amacıyla başlattığı Birlikte Geleceğe Buluşmaları'nın ikinci etkinliğini Kayseri'de gerçekleştirdi. Etkinlikte, işletmelerin büyüme stratejilerine yönelik çözümler ele alındı. Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, Kayseri'nin ekonomik potansiyelini ve dünyayla entegrasyonunu vurgulayarak, müşterilere finansal çözümler sunmaya devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, panel ve sunumlarla iş dünyasının güncel zorlukları ve fırsatları ele alındı ve yenilikçi çözümler paylaşıldı.

09.06.2024 12:57
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Akbank, "Birlikte Geleceğe Buluşmaları"nın ikincisini Kayseri'de gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre Türkiye'de her ölçekten işletmenin geleceğe hazırlanmasını desteklemek üzere "Birlikte Geleceğe Buluşmaları"nı başlatan Akbank'ın ikinci durağı Kayseri oldu.

Akbank yöneticilerini, Akbanklı liderleri ve alanında uzman isimleri, işletme sahipleri ve yöneticileriyle bir araya getiren buluşmada, işletmelerin büyüme stratejilerine hizmet edecek çözümler ele alındı.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, Birlikte Geleceğe Buluşmaları kapsamında Türkiye'nin sanayi ve ticaret hayatında her zaman öncü rol oynamış Kayseri'de olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Gür, Anadolu'nun kalbinde yer alan şehrin tarihi İpek Yolu'ndan bu güne uzanan ticaret becerisiyle bir ekonomik mucizeye imza attığını aktararak, "2023 itibarıyla Kayseri'nin ihracat rakamı da 3,6 milyar dolara ulaşmış, şehrin ekonomik dinamizmini ve dünyayla entegrasyonunu bir kez daha kanıtlamıştır. Kayseri'deki müşterilerimize sunduğumuz finansal çözümlerle, onların yenilikçi projelerine ve yatırımlarına destek oluyoruz ve bu desteğimizi sürdüreceğiz. Kayseri'nin güçlü potansiyelini daha da ileriye taşımak için birlikte çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"İşletmelerimizin yanlarında olmayı sürdüreceğiz"

Akbank olarak, ülkeye olan adanmışlıklarıyla yatırımlarını Türkiye'nin geleceğine yaptıklarını kaydeden Gür, bu süreçte Kayserili işletmelerin büyüme yolculuğunun bir parçası olmaktan da gurur duyduklarını ifade etti.

Gür, "Ülkemizin kalkınma ve gelişim odaklı ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiğimiz çözümlerimizle, işletmelerimizin yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Bütün bu alandaki ortak çalışmalarımızın şirketlerimizi daha dirençli, daha rekabetçi hale getireceğine, ülkemizi de uluslararası arenada daha güçlü kılacağına eminiz." görüşünü paylaştı.

Kayseri'deki etkinlik kapsamında Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan'ın moderatörlüğünde "Birlikte Geleceğe Paneli" gerçekleştirildi.

İş dünyasının karşılaştığı güncel zorluklar ve fırsatların ele alındığı panelde, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Çetin Düz ve Akbank Sürdürülebilir Finansman Müdürü Muratcan Başkurt, dijital ve yeşil dönüşüm, sürdürülebilirliği odağına alan finansman modelleri ve finansmana erişim gibi ticarette ve ekonomide Türkiye'yi başarıya taşıyacak adımları konuştu.

Kayseri ve bölge özelinde gelişim fırsatlarının da değerlendirildiği panelde, yenilikçi çözümler paylaşıldı.

Panelin ardından katılımcılar, Akbank Baş Ekonomisti Çağrı Sarıkaya'nın "Makro Ekonomik Görünüm ve Beklentiler" başlıklı sunumunu dinledi.

Türkiye ve dünya ekonomisine dair önemli öngörüler içeren sunumunda Çağrı Sarıkaya, işletmelerin temsilcileri ve liderlerine makro ve mikro koşulları yönetmek üzere değerlendirmelerini paylaştı.

Akbank Birlikte Geleceğe Buluşmaları, farklı illerde ekonominin uzmanlarını iş dünyasının liderleriyle buluşturmaya ve güçlü bir Türkiye için yeni çözümler ve iş birlikleri geliştirilmesine hizmet etmeye ve müşterilerin yeşil dönüşümünü desteklemeye devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Akbank, Birlikte Geleceğe Buluşmaları'nın ikincisini Kayseri'de gerçekleştirdi - Son Dakika

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