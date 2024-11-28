Akbank LAB'den PoChallenge Demo Day Etkinliği

Ekonomi

Akbank'ın inovasyon merkezi Akbank LAB, düzenlediği PoChallenge Demo Day etkinliğiyle finansal teknoloji, girişim ve teknoloji şirketlerini bir araya getirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank PoChallenge Demo Day etkinliğinde yenilik ekosisteminin önde gelen katılımcıları bir araya gelme fırsatı buldu.

Programa dünya genelinde 65 şirket başvururken, finale kalan 12 firmadan 6'sı projelerini Akbank LAB'de sundu.

Etkinlikte Akbank LAB'in, ReFi Türkiye inisiyatifi ve Microsoft AI for Good Lab işbirliğiyle geliştirdiği "İyilik için Yapay Zeka" projeleri de katılımcılarla paylaşıldı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen gerçekleştiren Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, geleceğin bankası olmanın bir finans kurumu olarak yeniden hayal etmeyi gerektirdiğini belirtti

Dönüşüme uyum sağlayabilen bir kurum olmanın sırrının çağın dönüştürücü teknolojilerini geleneksel bankacılığın ötesine uzanan, anlamlı ortaklıklar yaratmak için kullanmak olduğunu aktaran Yüce, "Akbank LAB ile birlikte banka ve finteklerin bir araya gelmesinin finans sektöründeki en dönüştürücü güçlerden biri olduğunu kanıtladığımıza inanıyoruz. Yenilikçi projelerimizle müşterilerimizin her anında yanında olmaya ve kurduğumuz iş birlikleri ile ekosistemi güçlendirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Yazar Brett King de yapay zeka temelli sistemlerin ve akıllı sözleşmelerin gelecekte bankacılık ekosistemini yeniden şekillendireceğini vurguladı.

Akbank Dijital Tasarım ve İnovasyon Bölüm Başkanı Burcu Küçükünal ise PoChallenge programı kapsamında işbirliği yapılan Strands'le gerçekleştirdikleri projeleri anlatarak açık inovasyonun önemine dikkati çekti.