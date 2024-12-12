Akbank'tan AA Notu ile Sürdürülebilirlik Liderliği - Son Dakika
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Ekonomi

Akbank'tan AA Notu ile Sürdürülebilirlik Liderliği

Akbank\'tan AA Notu ile Sürdürülebilirlik Liderliği

Akbank, MSCI derecelendirmesinde notunu AA seviyesine yükselterek sürdürülebilirlikte lider oldu.

12.12.2024 11:47
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Akbank, şirketlerin uzun vadeli çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) risklerine dayanıklılığını ölçen MSCI derecelendirmesinde notunu AA'yla liderlik seviyesine yükseltti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank'ın bu başarısında insan ve kültür odaklı projeleri, şeffaflık temelli yönetim anlayışı ve sürdürülebilir finans alanındaki öncü rolü belirleyici oldu.

MSCI ÇSY derecelendirmeleri, kurumların çevresel, sosyal ve yönetişim risklerini ve fırsatlarını yönetme yetkinliğini değerlendiriyor.

Kurallara dayalı bir metodoloji kullanarak, global çapta kurumları ÇSY risklerine maruz kalma düzeylerine ve bu riskleri sektöründeki diğer kurumlara kıyasla nasıl yönettiklerine göre derecelendiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, Akbank olarak MSCI sürdürülebilirlik notunu AA seviyesine yükselterek küresel liderler arasına girmekten dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

Bu başarının, hem yerel hem de küresel düzeyde, sürdürülebilirlik alanındaki öncülüklerini bir kez daha teyit ettiğine inandıklarını aktaran Gür, şunları kaydetti:

"2024'te, sürdürülebilir finansman alanına getirdiğimiz yeniliklerden dönüşümü öncelikli sektörler için 2030 yılı emisyon azaltım hedeflerimiz doğrultusunda attığımız adımlara, insan odaklı sürdürülebilirlik anlayışıyla geliştirdiğimiz sosyal yatırımlardan şeffaf yönetişim anlayışımızla hayata geçirdiğimiz iyileştirmelere, pek çok farklı alanda önemli ilerlemeler kaydettik. Ülkemizin düşük karbonlu ve kapsayıcı bir ekonomiye geçişine destek olarak, sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Ekonomi, Akbank, Finans, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akbank'tan AA Notu ile Sürdürülebilirlik Liderliği - Son Dakika

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