Akbank'tan emeklilere özel promosyon - Son Dakika

Akbank, SGK emekli maaşını Akbank'tan alan müşterilere 2 bin 750 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.

Banka açıklamasına göre, Akbank, emeklilere özel ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor. Banka, 1 Nisan-31 Mayıs 2022 tarihine kadar SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyan müşterilerine 2 bin 750 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor. Banka, maaşlarını şubeye gitmeden Akbank Mobil, Akbank İnternet, Müşteri İletişim Merkezi üzerinden kolayca taşıyabilme imkanı da sağlıyor.

Promosyonlardan yararlanabilmek için müşterinin SGK emekli maaşını 3 yıl Akbank'tan almayı taahhüt etmesi gerekiyor. Aylık net geliri 1.500 TL'ye kadar emeklilere 500 TL promosyon ve 1.350 TL ek promosyon, 1.500 TL-2 bin 500 TL arasında olanlara 625 TL promosyon ve 1.675 TL ek promosyon, 2 bin 500 TL ve üzerinde olanlara ise 750 TL promosyon ve 2 bin TL ek promosyon ödeniyor.

Buna ilave olarak, Akbank, SGK emekli müşterilerine maaşları yatmadan 2 gün önce hesaplarından para çekme imkanı sunmaya devam ediyor. Akbank'tan emekli maaşı alan ve emekli maaş hesabında artı para kredisi limiti tanımlı olanların yararlanabildiği kampanyada müşteriler maaş tarihinden 2 gün öncesi ile maaş ödeme günü arasında mevcut artı para kredisi limitlerini sıfır faiz ile kullanabiliyor.

Detaylı bilgiye Akbank şubelerinden ve "www.akbank.com" üzerinden ulaşılabiliyor.