Akbank'tan Sürdürülebilir Finansman Elçileri

Ekonomi

Akbank, Türkiye'nin yeşil dönüşümünü desteklemek ve güçlendirmek için geliştirdiği programla, her bir bölge müdürlüğünden seçilen Akbanklıları "Sürdürülebilir Finansman Elçisi" olarak görevlendirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, Sürdürülebilir Finansman Elçileri programıyla sürdürülebilirlik çalışmalarına hız kazandırıyor.

Akbank, bu yenilikçi programla, 2030 yılına kadar 800 milyar lira sürdürülebilir finansman sağlama ve 2050 yılına dek net sıfır emisyona ulaşma hedefleri doğrultusunda, Türkiye genelinde yeşil dönüşümü hızlandırmayı ve kolaylaştırmayı amaçlıyor. Böylece banka, öncülük ettiği sürdürülebilir finansman alanında müşterilerine, ekosistem paydaşlarına ve çevreye kattığı değeri zenginleştirecek.

Bankanın bu çalışmalarını yaygınlaştırmak üzere, 19 bölge müdürlüğünden seçilen 19 Sürdürülebilir Finansman Elçisi, düzenlenen ilk eğitimin ardından görevlerine başladı.

Elçiler, müşterilerin yerel ve dönemsel ihtiyaçlarına hızlı ve etkin sürdürülebilir finansman çözümlerinin sunulmasında rol almanın yanı sıra iklim finansmanı farkındalığını artıracak sorumluluklar üstlenecek.

Elçiler, bölgesel işbirliklerini destekleyecek

Görev aldıkları bölgelerde yeşil finans alanında farkındalık oluşturacak elçiler, bölgesel işbirliklerini destekleyecek ve sürdürülebilir projelere yönelik finansman süreçlerini kolaylaştıracak.

Elçiler, KOBİ ve ticari işletmelerde bilgi birikimini artırmaya ve farkındalık yaratmaya, böylece şirketlerin sürdürülebilirlik sürecine daha aktif katılımlarını sağlamaya da hizmet edecek. Banka, bu programla, yerel düzeyde yeşil dönüşümü hızlandırmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, hedeflerinin öncü bir projeyle sürdürülebilir dönüşüme güç katmak olduğunu belirtti.

Anapa, "Sürdürülebilir Finansman Elçileri programıyla her bir Akbanklının, yeşil dönüşümü hızlandırmada aktif bir rol oynamasını hedefliyoruz. Arkadaşlarımızı sürdürülebilir finansman alanında geliştirmek, birbirinden öğrenme kültürümüzün de desteğiyle her bir Akbanklının anlamlı bir etki yaratmasına olanak sağlayacak. İlk elçilerimizi kutluyor, bu yolculukta kendilerine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.