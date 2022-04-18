Akbanklılar, iyi olma halini "İyi Bir Sen" ile destekliyor - Son Dakika

Akbank'ta, tüm banka çalışanlarının iyi olma halini desteklemek için yürütülen çalışmalar "İyi bir Sen" markası altında yürütülüyor.

Akbank açıklamasına göre, çalışmalar kapsamında Welbees ile iş birliği yapan Akbank'ta çalışanların uygulamayı kullanım oranı 2,5 kattan fazla arttı.

2019'da "İyi Bir Sen" markası oluşturarak Akbanklıların iyi olma halini desteklemek için yürütülen tüm çalışmaları tek bir çatı altında toplayan Banka, geçen yıl bu kapsamda Welbees ile iş birliği yaptı. Kurumlara bütünsel destek hizmeti sunan mobil bir uygulama olan Welbees ile Akbanklılar, yılda 6 seans ücretsiz psikolog, 8 seans ücretsiz diyetisyen, 12 seans özel spor eğitmeni hizmetinden faydalanabiliyor ve uzman programlarına katılabiliyor. Bunun yanında iyi yaşam konsepti ile hazırlanan uzman videolarına, çeşitli içeriklere ve canlı yayınlara erişim sağlayabiliyorlar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, Akbank içerisinde platformun kullanım oranının sürekli arttığını görmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Welbees uygulamasının içinde benzer ilgi alanlarına sahip Akbanklıların etkileşime girebileceği sosyal kulüplerin yer aldığını bildiren Anapa, "Fotoğrafçılık, doğa sporları, dizi ve film kulüpleri gibi sayısız kulüp aracılığıyla Akbanklılar ilgi alanlarında paylaşım yapıyor ve yapılan paylaşımları keyifle takip edebiliyor. Aynı zamanda yürüyüş, kitap okuma, şekersiz yaşam gibi motivasyonel meydan okumalar yaparak birbirlerini daha iyisi için teşvik ediyor." ifadelerini kullandı.

"İyi Bir Sen"i Akbanklılar zenginleştiriyor

Pınar Anapa, "İyi Bir Sen" markası altında yapılan diğer çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Hepimiz güne sabahları ekranımıza gelen İyi Bir Sen widget'larıyla başlıyoruz. Widget'larda, iyi yaşama dair motivasyonel bir söz ve ilgili görsel yer alıyor. Buradaki mesajlar gündeme göre belirleniyor ve özel günleri de yine buradan birlikte kutluyoruz. Her ay psikoloji, kütür-sanat, edebiyat, gezi, sürdürülebilirlik, sağlık gibi iyi yaşamı destekleyen farklı alanlarda uzman konuşmacıları davet ettiğimiz geniş katılımlı seminerler, söyleşiler düzeliyoruz. Seminerlerin yanı sıra belli dönemlerde yaratıcı yazarlık gibi daha uzun soluklu atölyeler organize ediyoruz.

Ebeveyn olmak ve sağlıklı yaşam alanlarında 100'den fazla kısa videonun yer aldığı iki kanalımız bulunuyor. Bu kanallarımızda uzmanlarla beraber ürettiğimiz çocuk gelişimi, okul ve sınav stresi, sağlıklı beslenme, psikosohbet serileri, pilates videoları, nefes egzersizleri, bitki yetiştirme gibi çok farklı alanlarda içerikler yer alıyor. Kanallarımızı sürekli yeni içeriklerle besliyoruz. Ayrıca Akbanklıların çocuklarına özel sanal müze gezisi, kitap okuma ve resim yapma gibi atölyeler düzenliyoruz."

Doğum izninden dönmüş ve ilk kez anne olmuş Akbanklılar için "Yeniden Başlasın" programının bulunduğunu bildiren Anapa, programda, deneyimli annelerin mentorluğu ile doğum izni sonrası çalışma hayatına dönen annelerin adaptasyon süreçlerini hızlandırdıklarını kaydetti.

Yılbaşı, Kadınlar Günü gibi özel günleri sürpriz hediyelerle birlikte kutladıklarını aktaran Anapa, işe yeni başlayanlara hoş geldin kiti, terfi edenlere terfi kiti, müdür terfisi alanların ailelerine çiçek gönderimi yaparak hem birlikte kutladıklarını hem de heyecanlarına ortak olduklarını belirtti.

Akbank olarak Akbanklıların iyi olma halini önemsediklerini ve bu yolculukta onlarla birlikte yürüdüklerini bildiren Anapa, "İyi Bir Sen Elçileri" ismini verdikleri gönüllü grupla düzenli aralıklarla bir araya geldiklerini ve gelişim alanlarını hep birlikte değerlendirdiklerini kaydetti.

Anapa, "Elçilerimizin öneri ve geri bildirimleriyle 'İyi Bir Sen' programımızı zenginleştiriyoruz. Bütün bu uygulamalarımızı artık Akbanklıların ailelerine ulaştıracak şekilde genişletiyoruz. 'Akbanklı Ailem Akademisi' ile fiziksel ve psikolojik sağlık, finansal okuryazarlık, iklim ve çevre gibi pek çok farklı konu başlığında yeni içeriklerimizi sevdiklerimize ulaştıracak çalışmaları yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.