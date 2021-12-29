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Akbaş: "Sinop, ticari kaybı en yüksek seviyede yaşayan il oldu" - Son Dakika

Akbaş: "Sinop, ticari kaybı en yüksek seviyede yaşayan il oldu"

29.12.2021 14:13
Akbaş: "Sinop, ticari kaybı en yüksek seviyede yaşayan il oldu"

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salim Akbaş, Sinop'un pandemi kısıtlamalardan en fazla etkilenen ve ticari kaybı en yüksek seviyede yaşayan il olduğunu söyledi.

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salim Akbaş, Sinop'un pandemi kısıtlamalardan en fazla etkilenen ve ticari kaybı en yüksek seviyede yaşayan il olduğunu söyledi.

Sinop TSO, 2021 yılı değerlendirme toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıda konuşan TSO Başkanı Salim Akbaş, "2021 yılı başlangıcı, bir önceki yıldan aldığımız pandemiyle ilgili olumsuzluklar, akabinde mevsimsel anlamda ilimizde yaşadığımız sel felaketi, bu ve benzeri şeylerle iyi bir yıl geçirmediğimizi görüyoruz. İlk yarısında pandemiden ötürü tam kapanma, yarı kapanma, seyahat kısıtlaması gibi durumlar oldu. Sinop'ta hizmet sektöründe fazla faaliyet gösteren il olduğu için aynı zamanda bu kısıtlamalardan en fazla etkilenen ve ticari kaybı en yüksek seviyede yaşayan il oldu. Temmuz ayı başlangıcı itibarıyla normalleşme genelgesi yayınlandı, bazı kısıtlamalar kaldırıldı. Yaz sezonunda ticari anlamda bir hareketlenme başladı ancak ekim ayının sonrasında kimsenin beklemediği kur hareketlenmesi başladı. Ama yine de biz bu olağan dışı dönemde hem odamız olarak hem de odamız üyelerine sağladığımız katkılar, bu işlerin bertaraf noktasında ciddi anlamda destekte bulunduk. Belki ekonomik olarak kaynakları kendimiz aktarmasak bile kaynak aktaracak noktalarla yaptığımız iletişimler sayesinde bu tür yaralara katkı sağladığımızı düşünüyorum" dedi.

"İmar planının olmaması Sinop'u 1 trilyon lira kayba uğrattı"

Akbaş, 2019 yılında iptal edilen Sinop İmar Planı sonrasında Sinop'ta inşaat sektörünün yavaşlaması dışında yeni inşaatlarla ilgili de sektörün sendelemesinin, Sinop'a zararının yaklaşık 1 trilyon TL olarak hesapladıklarını ifade etti. Akbaş, "İnşaat faaliyeti gösteren sektörün içerisinde projeci mühendislerden malzeme satan işletmelere kadar, ustasından amelesine kadar bu sektörün daralmasıyla beraber ruhsat alamadığı, yeni abone yapıp su parası tahsil edemediği, çevre temizlik vergisi tahsil edemediği rakamın çok ince hesap yapmadım ama 25 milyon TL'nin altında olmayacağı kanaatindeyim. Bununla beraber kamuya aktarılacak alım-satım emlak vergileri gibi işlemler, yeni açılacak iş yerlerine verilecek ruhsatlar, harçlar derken kentin ekonomisinin kaybı 1 trilyon TL üzerinde olduğunu düşünüyorum. Umarım 2022 Şubat ayı içerisinde belediyeye gelecek olan plan şehir için faydalı olur. 1 yılımızı inşaat sektöründe boşa geçirdik, yeni yılımızı boşa geçirmemiş oluruz" şeklinde konuştu.

Konuşmalarının devamında Başkan Akbaş, oda olarak düzenlenen faaliyetleri anlatan sunum gerçekleştirdi. Toplantı devamında soru-cevap şeklinde sona erdi. - SİNOP

Akbaş: Sinop, ticari kaybı en yüksek seviyede yaşayan il oldu

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Türk Lirası, Ticaret, İnşaat, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Akbaş: 'Sinop, ticari kaybı en yüksek seviyede yaşayan il oldu' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Akbaş: "Sinop, ticari kaybı en yüksek seviyede yaşayan il oldu" - Son Dakika
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