Akçansa Hisseleri Heidelberg'e Geçiyor
Akçansa Hisseleri Heidelberg'e Geçiyor

22.05.2026 21:06
Rekabet Kurulu, Sabancı'nın Akçansa'daki %39,72 hissesinin Heidelberg'e devrine onay verdi.

Rekabet Kurulu, Sabancı Holding'in Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ'deki (Akçansa) yüzde 39,72'lik hissesinin mevcut ortağı Heidelberg Materials AG'ye devrine izin verdi.

Sabancı Holding'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Heidelberg Materials AG'nin, Sabancı'nın Akçansa'daki 76 milyon 35 bin lira nominal değerli ve yüzde 39,72'lik payı için ön alım hakkını kullandığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Şirketimizin toplam sermayesinin yüzde 39,72'sine tekabül eden SAHOL paylarının alıcı tarafından devralınmasına ilişkin işleme Rekabet Kurumu tarafından 21 Mayıs'ta izin verilmiştir. Devir işlemleri, diğer yasal izin gerekliliklerinin yerine getirilmesini takiben tamamlanacak olup, konuya ilişkin önemli gelişmeler ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yapılması gereken açıklamalar kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi, Finans, Son Dakika

