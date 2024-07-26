Akdeniz Bölgesi'nde Elektrik Tüketim Rekorları Kırılıyor

Ekonomi

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'nin (AEDAŞ) hizmet bölgesinde, hava sıcaklıkları, yüksek nem ve klima kullanımının artması sebebiyle neredeyse her gün yeni bir elektrik tüketim rekoru kırılıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de aşırı sıcak havalar ve yüksek nem oranları etkisini gösterirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "tehlikeli sıcaklık" uyarısı verdiği başta Antalya ve ilçeleri olmak üzere Akdeniz Bölgesi'nde elektrik tüketiminde ciddi artışlar gözleniyor.

AEDAŞ'ın verilerine göre, Antalya'daki yüksek enerji talebinin etkisiyle 19 Temmuz'da bölgede yılın en yüksek tüketimine ulaşıldı. Bu rakam önce 22 Temmuz, ardından 23 Temmuz'da aşıldı. 23 Temmuz'da bölgedeki toplam elektrik tüketimi bir önceki yılın aynı gününe göre yaklaşık yüzde 14,3 artarak 51 bin 288 megavatsaatten 58 bin 606 megavatsaate çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Baydar, artan elektrik talebine yanıt vermek için 7 gün 24 saat esası ile faaliyet gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle yerli ve yabancı turistin yoğun ilgi gösterdiği Antalya'da artan nüfusun yanı sıra sıcak hava ve beraberinde gelen nem, elektrik tüketimine yansıyor. Gerek turistik tesislerde gerekse meskenlerde klimaların yoğun olarak kullanılması enerji hatlarında aşırı yüklenmeye neden oluyor. Tüketicilerimize en iyi hizmeti sunmak, artan talebe yanıt vermek için acil eylem planını devreye almış durumdayız. Bir yandan sahadaki personelimizi takviye ekipler ile güçlendirirken diğer yandan arızaları önceden yakalayabilmek için teknolojinin bize sunduğu tüm imkanları kullanıyoruz. Arıza, bakım ve onarım ekiplerimiz gün içinde bazen öğle saatlerinde hissedilen hava sıcaklığının 40 dereceleri aştığı koşullarda büyük bir özveri ile çalışmalarına devam ediyor. Enerji altyapımızı sürekli olarak gözden geçiriyor ve olası arızalara hızlı müdahale edebilmek için hazırlıklarımızı aralıksız sürdürüyoruz."

Baydar, yaz aylarının başından itibaren elektrik tüketiminde geçen yıllara göre çok ciddi artışlar yaşandığına dikkati çekerek, "Bu yıl haziranda da yüksek sıcaklıkla birlikte Antalya ve ilçelerimizde elektrik talebinde aşırı bir yükselme söz konusu oldu. Örneğin, bölgemizin önde gelen turistik destinasyonları arasında yer alan Alanya'da son yıllarda yeni yapılaşmalardaki artış ve mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar elektrik tüketimini büyük oranda etkiledi. Bu yıl haziranda geçen yılın aynı ayına göre Alanya'daki elektrik tüketiminde yüzde 30'lara varan artış yaşandı. Gerek Alanya gerekse hizmet verdiğimiz her noktada artan talebe en iyi yanıtı vermek için yatırım, bakım-onarım çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.