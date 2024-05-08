Akdeniz'de Balık Avı Yasağı Sonrası Balık Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Akdeniz'de Balık Avı Yasağı Sonrası Balık Fiyatları Yükseldi

Akdeniz\'de Balık Avı Yasağı Sonrası Balık Fiyatları Yükseldi

Akdeniz'de balık avının sona ermesinin ardından denizde kurulu olan çiftliklerde yetiştirilen balıkların fiyatlarında yapılan artışların diğer balıkların da fiyatını yükselttiğini söyleyen balıkçılar, ihracata kısıtlama istedi. Balıkçılar, av yasağının başlamasından bu yana levrek ve çipura gibi balık türlerine yüzde 30 civarında zam geldiğini belirtti. Balık çeşitliliğinin azaldığına dikkat çeken balıkçılar, fiyat artışının müşterileri geri çektiğini ifade etti. Balık fiyatlarının diğer balıkların fiyatını da etkilediğini söyleyen balıkçılar, ihracatın kısıtlanmasını talep etti.

08.05.2024 10:56
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Akdeniz'de balık avının sona ermesinin ardından denizde kurulu olan çiftliklerde yetiştirilen balıkların fiyatlarında yapılan artışların diğer balıkların da fiyatını yükselttiğini söyleyen balıkçılar, ihracata kısıtlama istedi.

Akdeniz'de 15 Nisan'da başlayan av yasağı 15 Eylül'e kadar devam edecek. Av yasağının başlamasından 3 hafta sonra özellikle denizde kurulu olan çiftliklerde yetiştirilen ve balıkların fiyatının belirlenmesinde etkin olarak kabul edilen levrek ve çipura türlerine yüzde 30 civarında zam geldi. Ortada balık fiyatlarının artmasına neden olacak bir gelişme olmadığına değinen balıkçılar, artışa tepki gösterdi ve tavukta olduğu gibi balıkta da ihracatın kısıtlanmasını istedi. 15 Nisan itibarıyla av yasağının başladığını hatırlatan Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat, "Uluslararası avcılık dediğimiz 12 milden sonra avcılığımız serbest, yine balık çeşitliliğimiz sürüyor" dedi.

"Şu anda 250 TL'ye satmak zorunda kalıyoruz"

Balık çeşitlerinde azalma olduğuna da dikkat çeken Polat, "30-40 çeşit balığımız varken şu an 10-15 çeşide düştü. Tazelik devam ediyor, çipura, levrek özellikle bu kültür balığına halkımız kılçıksız olması sebebiyle çok alıştı. Ancak sabah itibarıyla yüzde 30-40 zam yedik. Normalde 150 liraya aldığımız balık 200 liraya çıktı, 40-50 lira zam getirdiler. Bir hafta öncesine kadar 170 liraya 180 liraya çipura, levrek satıyorduk, şu an 250 liraya satmak zorunda kalıyoruz. Fiyatları duyan müşterilerimizin çoğu geri çekiliyor. 'Ben bir hafta önce 50 liraya aldım, birden 50 lira zam olur mu' diyorlar" şeklinde konuştu.

Polat, çipura ve levrek fiyatlarının diğer balık fiyatlarını belirlemede etken olduğunu, sardalyanın kasasını 300-400 TL'ye aldıklarını ancak onların da 700 TL'ye çıktığını kaydederek ihracatın kısıtlanmasını istedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Akdeniz'de Balık Avı Yasağı Sonrası Balık Fiyatları Yükseldi - Son Dakika

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